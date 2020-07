Kim Soo Hyun vượt Hyun Bin, Lee Min Ho, giữ mức cát xê cao nhất

Trở lại dự án "Psycho But It's Okay" sau 2 năm nhập ngũ, Kim Soo Hyun được trả mức cát xê lên đến 162.000 USD/tập phim

Xếp ở vị trí thứ 2 là nam tài tử Hyun Bin. Với vai diễn đại uý Ri Jung Hyuk, trong "Hạ cánh nơi anh" (Crash landing on you) đã giúp tên tuổi của anh ngày càng vững chắc trong lòng người hâm mộ. Nam diễn viên có mức thù lao lên đến 83.900 USD (1,951 tỷ VNĐ) cho mỗi tập phim.

Theo sau đó là Jo In Sung. Anh được biết đến với loạt vai diễn nổi bật ở cả mảng điện ảnh và truyền hình. Jo In Sung nhận mức cát xê khoảng 67.300 USD (1,56 tỷ VNĐ) cho mỗi tập phim.

Nam diễn viên "Giày thuỷ tinh" So Ji Sub giữ vị trí thứ 4 trong danh sách này với mức thù lao 67.000 USD (khoảng 1,55 tỷ VNĐ) cho mỗi tập phim.