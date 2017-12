Kim Tae Hyung trở thành ca sĩ “Đẹp trai nhất thế giới 2017”

Mới đây, nam ca sĩ Hàn Quốc V (Kim Tae Hyung) đã được bình chọn với danh hiệu "Most Handsome Faces of 2017" (Gương mặt đẹp trai nhất năm 2017) bởi TC Candler- trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ. Nam ca sĩ V đã vượt mặt nhiều mỹ nam khác trên thế giới như: diễn viên phim "Game of Throne" Jason Momoa, nam diễn viên người Anh Idris Elba hay diễn viên người Mỹ Armie Hammer. Việc bình chọn này ngay lập tức đã gây tranh cãi trên các trang mạng xã hội. Đa phần đều cho rằng việc nam ca sĩ Kim Tae Hyung giành danh hiệu này không xứng đáng bởi ngoại hình thiếu vẻ mạnh mẽ nam tính. Kim Tae Hyung sinh ngày 30/12/1995 tại thành phố Daegu, Hàn Quốc, được biết đến với nghệ danh trên sân khấu là V. V là thành viên của nhóm nhạc BTS và đảm nhận vai trò hát và nhảy trong nhóm. BTS là một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Kpop hiện tại. Ngoài thành tích nổi bật tại quê nhà, nhóm còn lập nhiều kỷ lục tại thị trường Âu Mỹ. Mới đây, ca khúc Mic Drop của nhóm lọt vị trí 28 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Ngoài vai trò ca sĩ, anh cũng từng tham gia đóng phim. Anh góp mặt trong bộ phim "Hwarang: The Poet Warrior Youth"./.

