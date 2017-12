Kỳ Duyên, Tăng Thanh Hà đẹp hút hồn, sải bước trên sàn diễn The Muse 2

Với tên gọi The Muse 2 cùng sắc đỏ bao phủ chủ đạo, show diễn và BST thời trang lần này của NTK Đỗ Mạnh Cường đã tiếp tục mang đến một làn gió mới, tươi trẻ, thời thượng cho làng thời trang Việt. Kỳ Duyên, Lê Thuý, Lê Xuân Tiền là 3 gương mặt đồng hành cùng NTK Đỗ Mạnh Cường và con trai - bé Nhím trong phần chào kết của show diễn The Muse 2. Khoảnh khắc Đỗ Mạnh Cường sải bước cùng con trai đã thực sự khiến 2.000 quan khách có mặt vô cùng thích thú. Với show diễn đặc biệt này, Đỗ Mạnh Cường đã mang đến nhiều sự bất ngờ cho khán giả, giới mộ điệu. Đóng vai trò mở màn cho show diễn The Muse 2 của NTK Đỗ Mạnh Cường chính là nữ diễn viên Tăng Thanh Hà. Trong những năm qua, Tăng Thanh Hà đã lui về hậu trường để tập trung cho công việc kinh doanh, chăm sóc gia đình. Sự xuất hiện của ngọc nữ làng điện ảnh Việt thực sự khiến quan khách vô cùng bất ngờ. Việc Tăng Thanh Hà tham gia trình diễn cho The Muse 2 của Đỗ Mạnh Cường như một món quà tình cảm, lời chúc mừng nhân dịp nhìn lại chặng đường 10 năm làm nghề của NTK. Phần trình diễn của Tăng Thanh Hà đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ phía khán giả. Những bước chân di chuyển nhịp nhàng của ngọc nữ làng điện ảnh trong bộ váy xoè điệu đà, nữ tính mang đến một hình ảnh rất đỗi ấn tượng./.

