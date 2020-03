Kylie Jenner tái hợp bạn trai rapper sau 5 tháng chia tay?

Trên trang cá nhân mới đây, Kylie Jenner bất ngờ đăng tải loạt khoảnh khắc hạnh phúc bên rapper Travis Scott. Trong hình, Travis Scott và "chân dài" người Mỹ ngồi cạnh nhau trên khán đài xem bóng rổ. Thậm chí, chàng rapper trẻ tuổi còn dành cho em gái cô Kim "siêu vòng ba" một nụ hôn ngọt ngào vào má.

Kylie Jenner vướng nghi vấn tái hợp tình cũ Travis Scott

Được biết, những bức hình này được chụp từ hồi tháng 4/2017 - thời điểm Kylie đang mang thai con gái Stormi. Loạt khoảnh khắc do Kylie Jenner đăng tải ngay lập tức thu hút sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Nhiều người cho rằng, cả hai đã tái hợp sau hơn 5 tháng "đường ai nấy đi".

Kylie Jenner và Travis Scott thông báo chia tay vào đầu tháng 10/2019. Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè để cùng nhau chăm sóc "công chúa" nhỏ.

Kylie Jenner trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới trong bảng xếp hạng của Forbes vào tháng 3/2019 với khối tài sản trị giá một tỷ USD. Số tiền này cô kiếm được nhờ vào thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics mà cô sáng lập.



Tuy nhiên, Jenner đã bắt đầu gây dựng cho mình danh tiếng cũng như sự quan tâm của người hâm mộ từ năm 10 tuổi khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians của gia đình mình./.