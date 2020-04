Lady Gaga huy động số tiền hơn 800 tỷ đồng chống đại dịch Covid-19

Mới đây, truyền thông quốc tế đưa tin nữ ca sĩ Lady Gaga cùng tổ chức Global Citizen đã huy động được 35 triệu USD (tương đương hơn 800 tỷ đồng).

Nữ ca sĩ Lady Gaga.

Bên cạnh đó, giọng ca "Bad Romance" sẽ ra mắt sự kiện chương trình truyền hình đặc biệt mang tên "One World: Together At Home" với mục đích lan toả thông điệp tích cực, chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Chúng tôi muốn làm nổi bật tầm quan trọng của sự kiện văn hoá lịch sử chưa từng có này. Chúng tôi muốn đề cao và khuyến khích sức mạnh tinh thần của mọi người".

Chương trình truyền hình "One World: Together At Home" có sự góp mặt của dàn sao đình đám.



Chương trình truyền hình này sẽ được phát sóng trên 3 kênh truyền hình lớn của Mỹ là NBC, ABC và CBS. Trong sự kiện sẽ có sự tham gia của các ngôi sao đình đám là Paul McCartney, Stevie Wonder, Billie Eilish, thủ lĩnh nhóm Green Day Billie Joe Armstrong, thủ lĩnh nhóm Coldplay Chris Martin, David Beckham, Elton John, John Legend, Keith Urban, Priyanka Chopra, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, FINNEAS,... Chương trình có sự dẫn dắt của 3 MC talkshow nổi tiếng là Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel và Stephen Colbert. "One World: Together At Home" lên sóng vào thứ 7 ngày 18/4, được sản xuất chung cùng tổ chức Global Citizen và Tổ chức Y tế Thế giới WHO./.