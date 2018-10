Lady Gaga tuyên bố đính hôn với bạn trai hơn 17 tuổi

Mới đây, trong sự kiện "25th Annual ELLE Women in Hollywood" được tổ chức ở Los Angeles, Mỹ, nữ ca sĩ Lady Gaga đã lên tiếng chính thức xác nhận đính hôn với bạn trai Christian Cairo. Cô thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ suit oversized của thương hiệu thiết kế đình đám Marc Jacobs. Tại sự kiện, Lady Gaga đã có bài phát biểu đầy cảm xúc khi chia sẻ về chuyện mình từng bị xâm hại tình dục năm 19 tuổi, về những vấn đề khủng hoảng tâm lý, cũng như khuyến khích nữ giới hãy mạnh mẽ nói lên tiếng nói của mình. Gaga xúc động chia sẻ: "Sau khi bị lạm dụng, tôi trở thành con người khác. Tôi sống khép mình suốt nhiều năm, không dám kể chuyện với ai. Tôi né tránh nó. Tôi cảm thấy xấu hổ, ngay cả hôm nay, khi đang đứng trước mọi người. Có những ngày tôi nghĩ đó là lỗi của mình. Những chấn thương tâm lý đó đã khiến cô phải đến gặp bác sĩ. Cô phải chịu đựng căn bệnh trầm cảm với lo lắng, rối loạn ăn uống... Với mong muốn giúp đỡ những người phụ nữ trở nên mạnh mẽ và có thể cất tiếng nói, Gaga nói: "Điều tôi muốn nói hôm nay là chúng ta hãy sát cánh bên nhau để hướng thế giới đến sự tử tế. Chúng ta không thể điều khiển thế giới hay ngăn chặn những thử thách, những bi kịch xảy đến với mình. Nhưng những người có mặt ở đây có thể làm việc cùng nhau để hàn gắn thế giới". Sau đó cô còn gửi lời cảm ơn tới Christian Carino và gọi anh là hôn phu. Người hâm mộ đã tinh ý khi phát hiện Gaga đã đeo một chiếc nhẫn trên ngón áp út bên trái suốt nhiều tháng qua. Nữ ca sĩ bắt đầu hẹn hò Christian Carino từ đầu năm 2017, khi công khai thể hiện tình cảm trên sân cỏ của trận Super Bowl. Kể từ đó, cặp đôi gắn bó với nhau không rời, dành cho nhau những cử chỉ thân mật. Christian Carino hơn bạn gái 17 tuổi, là nhà quản lý nổi tiếng, người đứng sau thành công về mặt thương mại của rất nhiều ngôi sao như Justin Bieber, Christina Aguilera, Miley Cyrus, Jennifer Lopez... Trước Christian Carino, Lady Gaga từng đính hôn với nam diễn viên Taylor Kinney vào Valentine năm 2015. Tuy nhiên, cặp đôi đã hủy hôn ước một năm sau đó. Giọng ca "I'll never love again" chia sẻ trong buổi concert vào tháng 9/2017 rằng cô đang rất đắm chìm trong hạnh phúc tình yêu với Christian:" Khi tôi bước về phía hậu trường, Christian sẽ có mặt ở đó để đảm bảo tôi ổn. Điều tuyệt vời nhất trong tình yêu là có người sẵn sàng đỡ bạn nếu bạn ngã"

