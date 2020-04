Lee Min Ho mặc áo mỏng lộ thân hình săn chắc giữa thời tiết lạnh giá

Mới đây, bộ phim truyền hình được mong đợi nhất tháng 4 "The King: Eternal Mornach" (Quân vương bất diệt) tiếp tục "đốn tim" người hâm mộ khi để lộ những khoảnh khắc đẹp của mỹ nam Lee Min Ho trong phim.

Hình ảnh mới nhất của Lee Min Ho khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

Trong hình ảnh được nhà sản xuất công bố, Lee Min Ho trong vai Hoàng đế Lee Gon khoe khéo thân hình nam tính với cơ bắp săn chắc trong lớp áo thun mỏng manh khi chèo thuyền. Ở phân cảnh này, Lee Min Ho đã thể hiện sự nhaỵ bén chính xác cùng tinh thần đồng đội với các thành viên. Bên cạnh đó nam diễn viên cũng khắc hoạ thành công nhân vật Lee Gon đa diện, có phẩm giá với thần thái hoàng tộc cao quý.

Được biết phân cảnh này được thực hiện vào tháng 11 năm ngoái tại một công viên ở Hanam, tỉnh Gyeonggi. Mặc thời tiết lạnh giá, Lee Min Ho vẫn tập trung vai diễn với các động tác chèo thuyền mạnh mẽ để hoàn thiện cảnh quay. Hết mình với vai diễn là một trong những điểm đáng khen ngợi của nam diễn viên.

Công ty sản xuất, Hwa và Dam Pictures chia sẻ: “Lee Min Ho đã đắm mình hoàn hảo vào nhân vật đa diện của Hoàng đế Lee Gon. Mùa xuân này, bạn sẽ có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn thông qua diễn xuất của Lee Min Ho”.

Hoàng đế Lee Gon là vai diễn đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Lee Min Ho sau thời gian nhập ngũ với vai trò cảnh sát tại trụ sở Gangnam. Trong phim, Lee Gon vô tình lạc vào thế giới song song do ác quỷ mở ra. Tại đây, anh đã gặp nữ thám tử Jung Tae Eul (Kim Go Eun). Nhân vật của Lee Min Ho và Kim Go Eun sẽ mang trọng trách đóng cánh cửa giữa hai thế giới. Cả hai sát cánh bên nhau chống lại quỷ dữ để bảo vệ tính mạng người dân.

Phim sẽ chính thức lên sóng vào ngày 17/4 trong khung giờ thứ 6, thứ 7 trên đài SBS./.