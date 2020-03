Lee Min Ho mạnh tay quyên góp gần 6 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19

Mới đây, báo chí Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên Lee Min Ho và công ty quản lý MYM đã ủng hộ người dân chống dịch Covid-19 bùng phát nghiêm trọng số tiền 300 triệu won (khoảng 5,8 tỷ đồng). Số tiền quyên góp sẽ được gửi cho 8 tổ chức từ thiện khác nhau: Fruit of Love, Good Neighbors, Love Bridge, Save the Children, Green Umbrella, và 3 tổ chức cho trẻ em khác.

Nam diễn viên Lee Min Ho ủng hộ số tiền 300 triệu won để giúp đỡ người dân Hàn Quốc phòng chống dịch Covid-19 bùng phát.

Được biết, số tiền này sẽ dùng để giúp đỡ trẻ em đến từ các gia đình thu nhập thấp đang cần sự hỗ trợ về mặt y tế và các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Tấm lòng vàng và tinh thần chung tay vì cộng đồng của Lee Min Ho hiện đang nhận được vô vàn lời khen ngợi.

Với số tiền ủng hộ lên đến gần 6 tỷ đồng, Lee Min Ho hiện là nghệ sĩ Hàn Quốc viện trợ số tiền nhiều nhất cho đến thời điểm này. Ngay sau đó là nữ ca sĩ IU với số tiền 200 triệu won (khoảng 4 tỷ đồng) và viện trợ 3000 bộ quần áo bảo hộ cho nhân viên y tế.

Sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, nam tài tử Lee Min Ho sẽ tái xuất trong phim truyền hình mới nhất mang tên "The King: Eternal Monarch" (tựa Việt: Quân vương bất diệt) với kịch bản do biên kịch của bộ phim "Hậu duệ mặt trời" chấp bút. Sánh đôi cùng Lee Min Ho trong bộ phim này là nữ diễn viên Kim Go Eun (vai thám tử Jung Tae Eul).

Hình ảnh Lee Min Ho được hé lộ trong đoạn teaser "The King: Eternal Monarch".

Trong đoạn teaser mới nhất của dự án này, Lee Min Ho hóa thân vào vai vị vua mang tên Lee Gon và đứng giữa căn phòng có nhiều đèn, cảnh trong teaser thay đổi hiệu ứng tạo cảm giác như Lee Gon tồn tại giữa hai thế giới. Hai thế giới song song chính là điều mà nhà biên kịch Kim Eun Sook muốn giới thiệu đến khán giả thông qua tác phẩm này. Hiện tại, bộ phim đã chính thức đóng máy và sẽ chiếu trên kênh SBS vào tháng 4 tới./.