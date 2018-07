Leonardo DiCaprio béo và xuống sắc khi xuất hiện cùng Brad Pitt

Leonardo DiCaprio và Brad Pitt đang có mặt tại trường quay bộ phim "Once Upon A Time In Hollywood" ở Los Angeles. Có thể thấy, Leo đang tăng cân khi trông khá béo trong bộ áo da. Ở góc ảnh này, khuôn mặt Leo béo hơn hẳn so với Brad Pitt. Ở tuổi 43, Leonardo không còn giữ được vẻ đẹp trai, phong độ ngày nào. Trong "Once Upon A Time In Hollywood" của đạo diễn Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio hóa thân Rick Dalton - một diễn viên nổi danh với vai cao bồi nhưng sắp hết thời. Brad Pitt thủ vai Cliff Booth - người đóng thế cho Rick ở các cảnh nguy hiểm. Phim của hai tài tử lấy bối cảnh Hollywood (Mỹ) năm 1969. Brad Pitt đùa giỡn trong khi quay phim. Brad Pitt mặc cả bộ quần áo bò, thể hiện phong cách bụi bặm, phong trần. Biểu cảm hài hước của Brad Pitt.

