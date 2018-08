Leonardo DiCaprio che mặt khi bị bắt gặp hẹn hò bạn gái kém 22 tuổi

Cánh săn ảnh vừa bắt gặp Leonardo DiCaprio và siêu mẫu 21 tuổi, Camila Morrone trên đường phố Positano, Italy. Nàng mẫu trẻ trung khi diện chiếc váy vàng mát mẻ. Trong khi đó, Leonardo DiCaprio lại kín đáo với áo khoác nỉ kết hợp cùng quần jeans. Nam diễn viên 43 tuổi có vẻ như không muốn xuất hiện công khai trên phố khi liên tục lấy tay che mặt. Anh cũng đội mũ che hết nửa khuôn mặt. Camila Morrone là người tình trẻ nhất từ trước tới nay của Leo. Một điều thú vị là mẹ của siêu mẫu còn ít hơn tài tử đến 5 tuổi. Sau khi công khai chuyện tình với tài tử Titanic, Camila Morrone nhanh chóng trở thành cái tên hot trong làng giải trí. Người đẹp là gương mặt quen thuộc của Victoria's Secret, Topshop, Philipp Plein... Leo và bạn gái đang tận hưởng kỳ nghỉ khi Leo có thời gian nghỉ ngơi khi quay bộ phim "Once Upon A Time In Hollywood", bộ phim anh xuất hiện bên cạnh Al Pacino, Brad Pitt, Margot Robiie. Trong "Once Upon A Time In Hollywood" của đạo diễn Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio hóa thân Rick Dalton - một diễn viên nổi danh với vai cao bồi nhưng sắp hết thời. Brad Pitt thủ vai Cliff Booth - người đóng thế cho Rick ở các cảnh nguy hiểm.

