Leonardo DiCaprio và chặng đường trở nên nổi tiếng nhờ “Titanic“

Trong sự nghiệp của mình, Leonardo DiCaprio gặt hái được nhiều thành công, ghi dấu với vai diễn trong "Titanic" rồi "Romeo và Juliet", "The wolf of Wall street", "Inception", "Shutter Island"… Đặc biệt, vai diễn trong phim "The Revenant" đã mang về cho Leonardo DiCaprio tượng vàng Oscar danh giá.