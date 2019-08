Leonardo Dicaprio viện trợ 5 triệu USD cứu rừng Amazon

Theo Variety, tổ chức phi lợi nhuận Earth Alliance do Leonardo DiCaprio đồng sáng lập đã phát động gây quỹ từ ngày 25/8, đến nay số tiền thu được là 5 triệu USD. Số tiền này sẽ được trao cho 5 tổ chức môi trường địa phương ở Brazil đang tham gia chữa cháy rừng Amazon, nơi được mệnh danh là lá phổi xanh của Trái đất.

Leonardo Dicaprio.

Earth Alliance là tổ chức được nam tài tử cùng tỷ phú Laurenne Powell và Brian Sheth thành lập với mục tiêu khắc phục biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học của các loài động thực vật trên thế giới. Leonardo DiCaprio cho biết Earth Alliance là nền tảng giúp kết nối các chuyên gia môi trường và chia sẻ các kiến thức chuyên môn, tập trung cung cấp các khoản tài trợ, cơ hội giáo dục và làm phim về chủ đề môi trường. Tổ chức đang xây dựng các chiến dịch đầu tiên với hy vọng đem lại sự thay đổi tích cực.

Theo tổ chức Earth Alliance, từ đầu năm đến nay, khu vực rừng mưa Amazon đang trải qua nạn cháy kỷ lục với 73.000 vụ hỏa hoạn, tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái. Đó cũng là con số cao nhất kể từ năm 2013, theo số liệu của Viện nghiên cứu không gian quốc gia Brazil. Với vự cháy rừng nghiêm trọng này, có lẽ phải mất hàng chục năm, thậm chí hàng thế kỷ để Amazon có thể trở lại trạng thái trước khi cháy.

Nam tài tử không ngừng kêu gọi khắc phục các vấn nạn về môi trường.

Leonardo DiCaprio là một trong những ngôi sao tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Anh không ngừng kêu gọi khắc phục các vấn nạn về môi trường cũng như xúc tiến việc nghiên cứu về tình trạng mất đa dạng sinh học đang ngày càng trầm trọng trên Trái đất.

Năm 1998, tài tử lập ra Quỹ Leonardo DiCaprio và trao hơn 100 triệu đô tài trợ cho các dự án vì môi trường như bảo tồn loài sư tử, phục hồi rừng ngập mặn, phát triển năng lượng mặt trời. Anh từng hợp tác với đài truyền hình National Geographic và HBO để sản xuất bộ phim tài liệu "Before the Flood" về đề tài biến đổi khí hậu và dự án điện ảnh "Ice and Fire" về hiện trạng môi trường tại vùng Bắc Cực./.