Lin Shaye: “Nàng thơ” U80 của các phim kinh dị

Chỉ cần nhìn thấy gương mặt của Lin Shaye, số đông khán giả, đặc biệt là những ai mê phim kinh dị, đều thấy quen thuộc. Nữ diễn viên U80 hiện là “nàng thơ” của thể loại này và được vô số nhà làm phim săn đón vào các bộ phim rùng rợn.

Năm 2018, ở tuổi 74, bà còn được giao vai chính trong phim kinh dị ăn khách của nhà sản xuất James Wan – “Insidious: The Last Key”.

Gần 50 năm làm diễn viên

Lin Shaye sinh năm 1943 tại Mỹ. Bà là em gái của đạo diễn kiêm nhà sản xuất và doanh nhân nổi danh Robert Shaye. Vốn là con nhà nòi nên ngay từ khi còn học ngành lịch sử nghệ thuật tại đại học Michigan, Lin Shaye đã đóng rất nhiều phim kinh dị để rèn luyện về diễn xuất, sản xuất và cũng là để tìm hiểu thể loại phim rất khó làm ở những thập niên cũ. Sau khi học nghệ thuật ở Đại học Michigan, bà đến New York theo đuổi sự nghiệp diễn kịch ở Off-Broaway (một loại sân khấu có quy mô nhỏ hơn Broadway). Không tìm được thành công, Shaye chuyển sang Los Angeles để tìm kiếm cơ hội trên màn ảnh rộng.

Lin Shaye có vai diễn điện ảnh đầu tay khi đã 32 tuổi, với vai một gái làng chơi trong phim tâm lý Hester Street (1975). Sau vai diễn đầu tay không được gia đình ủng hộ, Lin Shaye vẫn kiên trì tiếp tục nghề diễn xuất.

Với gương mặt và sắc vóc không mấy nổi bật, Lin Shaye gần như chỉ đóng các vai phụ trong suốt thời gian dài. Bà tham gia nhiều phim kinh dị xếp vào hàng “kinh điển” của Hollywood như “A Nightmare on Elm Street”, “Amityville: A New Generation” hay “Alone in the Dark” nhưng đất diễn đều không nhiều. Nhân vật của bà thường không có tên mà chỉ gắn với các nghề nghiệp khi xuất hiện trong phần giới thiệu đoàn phim, kiểu như Lin Shaye trong vai y tá, giáo viên, nhân viên lễ tân, hầu bàn…

Đến tuổi ngoài 60, Lin Shaye vẫn chỉ đóng vai phụ và chưa gây được tiếng vang, ngoài việc khán giả nhìn thấy bà trên màn ảnh vẫn nhận ra vì “quen quen” do đã xuất hiện ở quá nhiều bộ phim.

Hơn 100 lần chống lại ma quỷ trên màn bạc

Trong sự nghiệp của mình, 80% các vai diễn của Lin Shaye là trong phim kinh dị. Tính đến nay, ở tuổi 76, bà đã có hơn 100 lần chống lại ma quỷ trên màn bạc, chạy trốn các tên sát nhân bệnh hoạn từ các bộ phim kinh dị mình tham gia.

Bước ngoặt đến với Lin Shaye vào năm 2011, khi bà được đạo diễn gốc Malaysia – James Wan – giao cho vai bà đồng Elise Rainier trong “Insidious.

Bước ngoặt đến với Lin Shaye vào năm 2011, khi bà được đạo diễn gốc Malaysia – James Wan – giao cho vai bà đồng Elise Rainier trong tập đầu tiên của loạt phim kinh dị ăn khách “Insidious”. Phim kể về cuộc chiến của một cặp vợ chồng chống lại những con quỷ từ Cõi Xa Xăm (The Further) muốn chiếm thân xác con trai họ. “Insidious” thành công rực rỡ và còn đem về cho Lin Shaye đề cử “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” tại giải thưởng Saturn Awards dành cho các phim kinh dị, giả tưởng và tâm lý ly kỳ.

Lin Shaye tiếp tục xuất hiện trong các tập tiếp theo của “Insidious” và cho tới tập bốn có tên “The Last Key” ra mắt năm 2018, bà được làm “kép chính” của thương hiệu phim kinh dị ăn khách này. Sau nửa thế kỷ hoạt động miệt mài với diễn xuất, Lin Shaye tỏa sáng muộn màng ở thể loại phim rất “khó nhằn” này.

Ngoài “Insidious”, Lin Shaye còn gây ấn tượng trong hai tập của phim kinh dị “Ouija” hay các tác phẩm kinh phí thấp như “The Black Room”, “Jack Goes Home”. Trên màn ảnh rộng, sự xuất hiện của bà giống như một “thỏi nam châm” thu hút các thế lực tà ác. Diễn xuất của Lin Shaye ngày càng “thăng hạng”, mỗi lúc lại khiến người xem bị ấn tượng trước những nhân vật bà thủ vai hay cách bà “hù dọa” khán giả.

6 phim kinh dị mở màn thập niên mới

Gần tiến đến cột mốc 80 tuổi, Lin Shaye cho thấy tuổi tác chỉ càng khiến bà “thăng hoa” hơn với sự nghiệp đóng phim kinh dị. Trước khi bước sang thập niên 2020s, bà đã kịp ghi hình xong 6 phim kinh dị và sẽ lần lượt ra mắt trong thời gian tới.

Bộ phim gần nhất của Lin Shaye chính là “The Grudge” – tập mới nhất dựa trên phiên bản kinh điển “Ju-On” của Nhật Bản. Trong dự án này, Lin Shaye lại có dịp được cộng tác với một nhà làm phim kinh dị đình đám khác là Sam Raimi. Bà thủ vai Faith Matheson – một bà lão sống cùng chồng trong ngôi nhà chứa lời nguyền chết chóc. Những cảnh quay của Lin Shaye trong phim đều căng thẳng tột độ và được coi là những cảnh gây ám ảnh nhất của phim. Nữ diễn viên gạo cội có diễn xuất tuyệt vời khi vào vai một người vợ có khả năng nhìn thấy người chết và bị ám ảnh bởi lời nguyền ác độc./.