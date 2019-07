Loạt sao Hàn đến dự tang lễ của nữ diễn viên tự tử trong khách sạn

Sáng 1/7, truyền thông Hàn Quốc đưa tin lễ tang của nữ diễn viên Jeon Mi Sun đã diễn ra tại nhà tang lễ Asan vào ngày 30/6.

Lễ tang được tổ chức kín nên chỉ có những người thân trong gia đình cùng bạn bè, đồng nghiệp của nữ diễn viên có mặt. Chồng của nữ diễn viên quá cố - nhiếp ảnh gia, đạo diễn Park Sang Hoon (50 tuổi), cùng con trai (11 tuổi) và mẹ cô, đứng ở đầu phòng tang lễ đón khách.

Nữ diễn viên quá cố Jeon Mi Sun.

Truyền thông không được vào bên trong khu vực tổ chức lễ tang và không được chụp ảnh những người đến viếng. Tuy nhiên, theo những nguồn tin thân cận, hàng loạt ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc đã đến viếng Jeon Mi Sun.

Theo đó, Song Kang Ho, Park Hae Il, Kim So Hyun, Yoon Si Yoon, Jung Yoo Mi, Park So Dam, Jang Hyun Sung, đạo diễn Bong Joon Ho, Na Young Hee... đã đến viếng. Cha Tae Hyun, Jeon Do Yeon, Kim Sang Joong, Oh Ji Ho và nhiều người khác đã gửi vòng hoa.

Dù không phải ngôi sao hạng A nhưng trong suốt 30 năm sự nghiệp, Jeon Mi Sun đã làm việc với rất nhiều diễn viên, đạo diễn nổi tiếng.

Jeon Mi Seon sinh năm 1970, chuyên đảm nhận vai phụ trong các tác phẩm truyền hình. Cô khởi nghiệp từ năm 1986 qua tác phẩm "What Is Santa Claus?".

Cô từng được vinh danh là Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhờ vai diễn trong "Hwang Jin Yi, Hide And Seek" và "Sự trở về của Hwang Geum Bok". Với khán giả Việt, cô là gương mặt quen thuộc qua các tác phẩm "Reply 1988", "Mặt trăng ôm mặt trời", "Great Seducer"...

Sự ra đi của nữ diễn viên vào sáng 29/6 khiến dư luận Hàn Quốc bất ngờ. Cảnh sát công bố Jeon Mi Sun treo cổ tự sát trong khách sạn do bị trầm cảm. Theo nhiều nguồn tin, nữ diễn viên gặp tổn thương tâm lý do gia đình xảy ra nhiều vấn đề, mẹ ốm nặng và bạn thân qua đời./.