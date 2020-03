Lương Thùy Linh trải lòng về ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Lương Thùy Linh, sinh năm 2000, quê ở Cao Bằng, giành ngôi cao nhất cuộc thi Miss World Vietnam 2019. Sau đó, cô dự thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) và xuất sắc có mặt trong top 12 chung cuộc. Với một gương mặt mới và ít kinh nghiệm như Thùy Linh, đây được xem là thành tích ấn tượng.

Hoa hậu Lương Thùy Linh

Hoa hậu Lương Thùy Linh đã có những chia sẻ về kế hoạch cho ngày Quốc tế Phụ nữ (08/03) năm nay cũng như “bật mí” đôi chút về chuyện riêng tư của bản thân.

PV: Chào Lương Thùy Linh, chị đã có kế hoạch gì cho ngày Quốc tế Phụ nữ (08/03)?

Lương Thùy Linh: Thực ra, tôi đã lên dự định cho ngày này từ trước đó rồi. Thường thì ngày 08/03 hằng năm, cả nhà thường tôi sẽ quây quần trong bữa cơm tối với nhau, bố và em trai thường sẽ dành điều bất ngờ gì đó cho hai mẹ con, chỉ nhớ lại thôi đã thấy vui rồi. Năm nay cũng vậy, tôi muốn được quây quần bên gia đình và cùng ăn một bữa thật ngon, nếu có thể đi đâu đó cùng nhau thì càng tốt.

Hoa hậu Lương Thùy Linh và gia đình.

PV: Với chị, ngày Quốc tế phụ nữ có ý nghĩa như thế nào?

Lương Thùy Linh: Tôi nghĩ ngay cái tên đã phần nào nói lên ý nghĩa thực sự của ngày này rồi. Theo như tôi tìm hiểu được thì ngày 08/03 ra đời trong bối cảnh tiếng nói của người phụ nữ còn rất hạn chế trong xã hội nên ngày này là dịp vừa để tôn vinh cũng là một phần của việc đòi hỏi sự bình đẳng cho phụ nữ trong xã hội. Ngày nay thì mọi thứ đã khác rồi, Quốc tế Phụ nữ có lẽ là ngày mà những người phụ nữ được “phái mạnh” nhớ về và ưu ái hơn một chút.

PV: Ngày 08/03 của một Hoa hậu khác gì so với ngày 08/03 của một nữ sinh Lương Thùy Linh bình thường như trước đây, thưa chị?

Lương Thùy Linh: Nếu nói sự khác biệt lớn nhất có lẽ nằm ở khoảng cách. Bởi như mọi người biết, tôi hiện đã là một Hoa hậu, công việc khá là nhiều nên nhiều dịp lễ hay kỷ niệm quan trọng, tôi không còn có thể đồng hành cùng gia đình dễ dàng như trước nữa. Nếu năm nay không thu xếp được công việc, có lẽ tôi sẽ gọi điện cho mẹ và dành tặng mẹ một món quà nho nhỏ nào đó trong dịp gần nhất hai mẹ con gặp nhau.

Có một điều khác nữa đó chính là từ khi đăng quang Miss World Vietnam, phần nào đó mình được coi là đại diện cho những người phụ nữ Việt Nam. Bản thân tôi trong thời gian vừa qua đã có dịp đồng hành trong những hoạt động dành cho phụ nữ lại có dịp chia sẻ về những thiệt thòi, tổn thương mà những người phụ nữ trên toàn thế giới còn đang gánh chịu. Nên trong dịp này, tôi muốn ngồi lại và trao đổi cùng ekip để xây dựng những kế hoạch, chiến dịch mang đến sự bình đẳng cho phụ nữ khắp Việt Nam.

PV: Chị từng có kỷ niệm đáng nhớ nào trong ngày Quốc tế phụ nữ không?

Lương Thùy Linh: Kỷ niệm thì khá nhiều nhưng có lẽ, dịp 08/03 mà tôi nhớ nhất chính là khi còn học cấp 3. Khi đó các bạn nam trong lớp đã âm thầm bí mật chuẩn bị cho ngày đặc biệt này rất hoành tráng. Không chỉ là tặng hoa các bạn nữ như bình thường đâu, các bạn nam còn tổ chức trò chơi và chuẩn bị ba thùng quà siêu to khổng lồ cho các bạn nữ bốc quà. Đáng nhớ nhất là khi các bạn treo 1 chùm hoa hồng với bóng bay và kéo chúng trên không trung, ngang qua sân trường trông rất lãng mạn. Các bạn nữ trong lớp và cả tôi đều đã rất xúc động.

PV: Nhân ngày Quốc tế phụ nữ, chị mong muốn điều gì cho bản thân?

Lương Thùy Linh: Tôi đơn giản mong muốn có thêm nhiều sức khỏe và nghị lực để hoàn thành tốt hơn những sứ mệnh của một Hoa hậu. Năm nay, tôi cũng thử sức với nhiều vai trò, công việc mới, mong mọi thứ thật suôn sẻ và diễn ra đúng ý mình. Hy vọng gia đình sẽ có một buổi tối quây quần thật vui vẻ và ấm cúng.

PV: Thật sự chưa bao giờ thấy chị bật mí về “chàng trai” của mình?

Lương Thùy Linh: Tôi vẫn chưa có bạn trai. Hơn nữa, tôi cũng không hứng thú nếu có ai đó theo đuổi mình lúc này.

PV: Có phải chị đang "quá kén" hay không?

Lương Thùy Linh: Không đâu, tôi nghĩ đơn giản là cái duyên của mình chưa đến mà thôi.

PV: Hình mẫu lý tưởng về bạn trai trong tương lai của chị như thế nào?

Lương Thùy Linh: Người đó phải cao hơn tôi một cái đầu cả về nghĩa đen và nghĩa bóng, tức là thông minh, giỏi và vui tính, tiếng Anh lưu loát.

PV: Vậy chị có mong muốn bạn trai là Việt kiều hay một người ngoại quốc?

Lương Thùy Linh: Tôi không quá đặt nặng bạn trai của mình phải là Việt Kiều, sống ở nước ngoài từ nhỏ mà đối với tôi, điều quan trọng nhất là người đàn ông đó phải biết yêu thương, quan tâm và hiểu tôi.

PV: Nếu được lựa chọn giữa “trai đẹp” và “trai giàu”, chị sẽ chọn vế nào?

Lương Thùy Linh: Tất nhiên là trai đẹp rồi vì tôi mê cái đẹp.

PV: Nếu sau này có người yêu, chị có muốn chàng trai đặc biệt của riêng mình làm điều lãng mạn, ngọt ngào cho bản thân trong ngày Quốc tế phụ nữ không?

Lương Thùy Linh: Tôi không phải người thích sự sến súa nên sau này nếu có người yêu, tôi đơn giản chỉ muốn được ở cùng người ấy, cả hai có thể đi chơi với nhau trong ngày này, dùng bữa tối cùng nhau trong một khung cảnh thật đẹp và lãng mạn. Hiện tại, tôi chưa có người yêu. Còn trong tương lai, nếu người ấy đủ chân thành để tôi có thể đưa về ăn tối cùng gia đình trong ngày này là một điều rất tốt.

PV: Nhân ngày này, chị muốn gửi gắm lời yêu thương của mình đến ai?

Lương Thùy Linh: Người tôi nhớ tới lúc này chính là mẹ của mình. Mẹ vừa là mẹ, vừa như một người chị gái của mình. Thời gian qua, tôi phải đương đầu với những thử thách mới thì mẹ luôn là người đứng sau, động viên và chia sẻ mọi chuyện với tôi. Nhân dịp này, tôi muốn gửi lời chúc và mong mẹ sẽ có một ngày Quốc tế Phụ nữ thật vui vẻ và hạnh phúc, luôn mạnh khỏe và trẻ trung, con hứa sẽ về “tạ tội” với mẹ trong một dịp gần nhất. Đồng thời, tôi cũng muốn chúc cho tất cả phụ nữ trên thế giới có một ngày 08/03 thật vui vẻ và ý nghĩa.

PV: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!