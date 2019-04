Lý Hải: “Từ lúc yêu đến lúc cưới, chưa bao giờ tặng hoa cho Minh Hà“

Trong showbiz Việt, Lý Hải là một "ca lạ". Sự kiện nào, anh cũng đưa cả gia đình đổ bộ thảm đỏ. Không cầu kỳ đồ hiệu, xe sang, Lý Hải chăm chỉ làm việc, vẻ ngoài giản dị, song anh luôn tự hào bởi cuộc sống an yên bên vợ con.

PV: Khi chuyển hướng từ ca sĩ sang làm đạo diễn, biên kịch, ngày hôm nay ngồi đây với “Lật mặt 4”, Lý Hải đã bao giờ hình dung được mình sẽ đi xa đến vậy?

Lý Hải: Có nằm mơ tôi cũng không dám tưởng tượng mình đã đi đến “Lật mặt 4” như ngày hôm nay. Ngày xưa, tôi học Sân khấu điện ảnh, tốt nghiệp xong không có duyên nên chuyển sang làm ca sĩ, song luôn nung nấu mơ ước được trở về với điện ảnh. Cái đam mê đó vẫn giữ lửa đến năm 2010, khi tôi quyết định ngưng series “Trọn đời bên em”. Những ngày tháng đó, tôi vừa đi hát vừa học, xong biên kịch thì học sản xuất, đạo diễn.

Lý Hải tự nhận anh là "nông dân gốc".

Khi tôi viết xong “Lật mặt 1”, xách đi chào làng thì không ai chấp nhận, họ nghĩ Lý Hải đi hát gần 20 năm trời, chỉ biết cầm micro chứ biết gì về đạo diễn. Tôi mời diễn viên đóng phim của mình, ai cũng kiếm cớ từ chối. Tôi nghe cái câu “Để trả lời sau” quá nhiều. Không thuyết phục được ai, cuối cùng, tôi về gõ cửa nhà mình và trình bày với bà xã. Minh Hà bảo nếu không ai cứu mình thì mình tự cứu mình và vợ chồng tôi “bấm bụng” dốc tiền làm.

PV: Hẳn là không phải ai cũng rèn luyện được sự kiên trì và nhẫn nại như anh?

Lý Hải: Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Tây, là nông dân “gốc” nên tính tự lực, kiên trì đã “ăn” vào máu từ nhỏ. 5 tuổi, tôi đã biết giúp ba mẹ làm việc nhà. 7 tuổi, phải bắt ốc hái rau. 9 tuổi đã biết bơi, vớt củi giúp ba mẹ nấu cơm, ra đồng câu cá tát mương, mò nghêu, hái rau… Cuộc sống vùng quê, lao động từ bé cho mình 1 vốn sống rất vững và tính kham khổ.

Tôi cho rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng phô trương, hoặc có cái nhà, cái xe là hạnh phúc. Mình sống thế nào cảm thấy hạnh phúc là được. Tôi là người sống đơn giản, chỉ cần ngày 3 cữ cơm, có sức khoẻ, đêm nằm ngủ ngon là thấy hạnh phúc.

PV: Điện ảnh vốn chưa bao giờ là cuộc chơi dễ dàng. Nhiều người đã trắng tay, thậm chí phá sản khi bỏ vốn ra làm phim. Lý Hải là tay ngang sang nghề, nhưng thành công giòn giã với 3 phần “Lật mặt” trước. Anh có thấy mình may mắn không?

Lý Hải: Tôi nghĩ là do may mắn (cười). Thường trước khi bắt tay vào việc viết kịch bản, tôi sẽ tìm hiểu thị trường và hay né trào lưu. Chẳng hạn như năm vừa rồi, mọi người đua nhau làm drama, phim gia đình thì tôi sẽ tính lối đi riêng. Cái tôi quan tâm nhất không phải là câu chuyện doanh thu. Mơ ước lớn nhất là phim được trình chiếu ở nước ngoài, mà phải theo dạng bán vé chứ không phải đi liên hoan phim nọ kia. Và rất may mắn là “Lật mặt” 4 đã được 4 cụm rạp ở Mỹ đồng ý chiếu phim.

Hiện phim Việt Nam đối với thị trường quốc tế vẫn chưa phải là 1 thương hiệu mạnh. Sau Ngô Thanh Vân, tôi hy vọng mình có thể đặt những viên gạch đầu tiên đưa điện ảnh Việt Nam ra thị trường quốc tế, chủ yếu ở mức độ làm quen. Với “Lật mặt 4”, tôi tìm kiếm những chất liệu thuần Việt. Hãy cứ nghĩ người Tây họ ăn humbugger quen rồi, giờ mình sẽ mang cá kho tộ để đổi mới cho họ.

Lý Hải và Minh Hà.

PV: Bận rộn là vậy, anh chia sẻ việc chăm sóc, nuôi dạy 4 con với vợ như thế nào?

Lý Hải: May mắn là các bé rất ngoan nên chúng tôi cũng nhàn hơn. Minh Hà hỗ trợ tôi rất nhiều, một mình cô ấy có thể làm công việc của 3, 4 người nên tôi rất an tâm làm nghệ thuật. Bà xã không chỉ chu toàn việc nhà, mà còn hỗ trợ tôi trong công việc: giúp tôi sửa kịch bản, casting, góp ý tôi chỉnh sửa âm nhạc, tiếng động…

PV: Tình yêu giữa Lý Hải và Minh Hà khi có 4 con rồi có khác nhiều so với thời son rỗi hay không?

Lý Hải: Mặc dù là nghệ sĩ nhưng tính tôi không lãng mạn, cho nên lúc yêu, đến khi kết hôn rồi có con cũng không có thay đổi gì. Trong showbiz Việt, tôi nổi tiếng là người khô khan, chưa bao giờ tặng hoa cho vợ. Chỉ có đi hát, người ta tặng hoa mình mình mới mang về cho vợ chứ chưa bao giờ tự mua. Lúc mới quen, vợ hiểu tính, chấp nhận rồi mới yêu. (cười)

PV: Người tham công tiếc việc và trưởng thành từ nghèo khó như Lý Hải, giữa gia đình và sự nghiệp, giờ đây anh sẽ lựa chọn điều gì là ưu tiên?

Lý Hải: Hồi trẻ tôi chọn sự nghiệp, vì có sự nghiệp mới lo được cho bản thân, gia đình. Còn đến bây giờ, gia đình là số 1. Tôi nhận được nhiều lời mời hợp tác, làm sản xuất và đạo diễn song đến giờ đều từ chối vì sợ không đủ thời gian dành cho gia đình. Mình chỉ sợ con không nhớ mặt ba.

Gia đình hạnh phúc của Lý Hải.

PV: Trong cuộc sống, những khoảnh khắc nào khiến anh cảm thấy hạnh phúc?

Lý Hải: Đó là lúc chơi với con. Sau 5 giờ chiều, mọi công việc đều được gác lại để dành trọn vẹn thời gian cho con. Khi con đi ngủ, tôi mới ngồi làm việc.

Tôi luôn chọn việc đứng ngoài những cuộc vui của showbiz. Nếu ra ngoài, ham chơi, ham vui, tôi thấy có lỗi với vợ con lắm. Trẻ con cần nhiều thời gian của ba mẹ và nó cũng học được nhiều từ ba mẹ. 2 vợ chồng tôi bàn nhau là không nên để lại tiền bạc, của cải cho con mà dành nhiều thời gian cho con. Cho nên tôi cũng không quan trọng việc phải kiếm quá nhiều tiền, mà chỉ dạy cho con cách tự bảo vệ mình, tự lập, tự lo cho bản thân mình là được.

PV: Xin cảm ơn anh./.