Lý Nhã Kỳ giản dị mà vẫn rạng rỡ trong chuyến từ thiện ở Khánh Hòa

Ngay sau buổi công bố đầu tư bộ phim thứ hai tại quốc tế là Angel's Face có sự tham dự của nữ diễn viên đoạt giải Oscar Marion Cotillard, Lý Nhã Kỳ lập tức cùng nhà thiết kế Đinh Văn Thơ bay đến Cam Ranh, Khánh Hòa làm từ thiện, hỗ trợ bà con vùng bão lũ. Trong phần đấu giá trước đó, Lý Nhã Kỳ tiếp tục chứng tỏ cô không chỉ là một nghệ sĩ hạng A với những hoạt động mang nhiều ý nghĩa mà còn là một người có tấm lòng nhân ái. Lý Nhã Kỳ gây bất ngờ cho hơn 400 khách mời tham gia chương trình khi bất ngờ bỏ ra 300 triệu đồng để mua bộ áo dài trình diễn của Trương Thị May, tặng lại cho Hoa hậu đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh và sau đó lại bỏ tiếp 350 triệu đồng để mua một bức tranh thiên nhiên đặc biệt. Như vậy tổng cộng thông qua hình thức mua đấu giá, Lý Nhã Kỳ đã quyên góp 650 triệu đồng cho các hoạt động từ thiện và toàn bộ số tiền này được chuyển thành các phần quà đến thăm và chia sẻ với các hộ nghèo, gặp khó khăn trong đợt bão lũ vừa qua tại miền Trung. Dù lịch trình công việc dày đặc, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ Phát triển Y tế và Giáo dục Việt Nam đã sắp xếp cùng nhà thiết kế Đinh Văn Thơ có các buổi giao lưu và tặng quà tại tỉnh Khánh Hòa. Biết được tâm ý tốt đẹp đó, nhiều bạn bè và fan hâm mộ đã tình nguyện góp sức cùng nữ diễn viên "Kiều nữ và đại gia". Ê-kíp đã lặn lội phát 200 phần quà ở chùa An Dưỡng, 250 phần quà ở chùa Diên Thọ, 600 phần quà ở Tịnh xá Ngọc Hòa ở Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa... với hy vọng san sẻ những mất mát mà bà con đã gánh chịu trong đợt bão lũ vừa qua, đặc biệt là mùa Tết Nguyên đán sắp đến. Không chỉ trực tiếp trao phần quà và tiền mặt, Lý Nhã Kỳ còn trìu mến trò chuyện, thăm hỏi các cụ già, người nghèo, trực tiếp dìu các cụ lớn tuổi. Dù chỉ gặp nhau trước đó không lâu nhưng Lý Nhã Kỳ và Đinh Văn Thơ rất thân thiết bởi cùng là doanh nhân tài năng, cùng chung nhiệt huyết dành cho các hoạt động cộng đồng. Chọn quần jeans áo T-shirt giản dị và đi giày bệt, nữ doanh nhân mong muốn sẽ di chuyển thuận tiện và dễ dàng khi trao hàng trăm phần quà cho mọi người. Sự trẻ trung, nhiệt tình và năng động của cô dù công việc từ thiện khá vất vả, cũng như nhiều ngày liền thiếu ngủ vì bận rộn giải quyết công việc tại công ty, khiến nhiều người cảm phục và ngưỡng mộ. Thành công trong nhiều lĩnh vực, Lý Nhã Kỳ chưa bao giờ quên xuất thân cơ cực của mình. Mỗi khi thu xếp được thời gian cô đều thực hiện các chuyến thiện nguyện để giúp đỡ những người kém may mắn. "Những gì tôi làm được tuy không phải là điều gì quá to tát, nhưng nhìn hạnh phúc mà người dân có được, tôi cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn", nữ diễn viên chia sẻ.

