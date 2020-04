“Mẹ đơn thân” Dương Cẩm Lynh sụt 4 ký vì chăm con mùa Covid-19

Những ngày nghỉ tránh dịch Covid-19, Dương Cẩm Lynh cho biết đây được xem là dịp nghỉ dài nhất lịch sử, cô đã có 3 tháng toàn quyền sử dụng quãng thời gian của mình. Mỗi ngày cô dành toàn bộ thời gian để chăm sóc con trai, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa.

Bà mẹ 8x tâm sự: "Đúng là khi ở nhà mới thấy, việc nhà không bao giờ hết, cứ loanh quanh chuẩn bị ngày ba bữa ăn là đã thấy hết thời gian. Nhưng điều đó cũng mang lại cảm giác thật hạnh phúc cho người phụ nữ, khi họ được trở về đúng thiên chức làm mẹ, làm vợ, làm người giữ tổ ấm cho gia đình".

Dương Cẩm Lynh luôn hâm nóng bếp lửa bằng cách tìm tòi và sáng tạo nhiều món ăn dinh dưỡng cho con trai. Nữ diễn viên chia sẻ, con trai thích đồ ăn mẹ nấu nên cô luôn lên thực đơn hàng tuần, luôn thay đổi món mới để kích thích vị giác và giúp William có trải nghiệm ẩm thực đa dạng hơn.

Bên cạnh đó, Dương Cẩm Lynh cũng hào hứng kể lại "thành tích" của mình trong việc chăm con: "Trước khi nghỉ học, William nặng 14kg, giờ đã tăng lên 16kg rồi. Con ăn rất tốt và thích đồ ăn mẹ nấu. Như có bữa ngủ dậy, William uống một ly sữa khởi động, sau đó ăn sáng 1 chén bún gạo thịt bò mẹ Lynh nấu, vừa ăn vừa khen ngon và rối rít xin thêm. Rồi hai mẹ con xuống công viên tập xe đạp, sau đó con háo hức về ăn trái cây, rồi trưa một chén cơm đầy, ngủ trưa, chiều dậy ăn trái cây rất phấn khởi, tối lại một chén cơm đầy và kết thúc bằng một ly sữa trước khi đi ngủ. Ngày ba bữa thấy con ăn vui vẻ như vậy, nên mẹ có thêm động lực để nấu nướng và sáng tạo thêm các món ăn ngon cho con".

Ngoài chế độ ăn uống, Dương Cẩm Lynh cũng rất chú trọng vào việc rèn luyện thể thao để nâng cao sức đề kháng cho con trai vào những ngày này. Hàng ngày, nữ diễn viên đều dành thời gian đưa nhóc tỳ hơn 3 tuổi xuống sân, công viên để tập thể dục.

Dương Cẩm Lynh cho biết thêm: "Mọi người ở nhà ăn uống, nghỉ ngơi nên thường có xu hướng tăng cân trong mùa dịch. Riêng tôi lại sụt đi 4kg, người ốm nhom ốm nhách. Nhiều khi mải chăm con quên cả ăn nữa. Hoặc có thể do tôi 'nhớ phim' cũng không chừng (cười)! Ngoài ra, do duy trì thói quen ăn uống điều độ và hợp lý nên cân nặng của tôi lúc nào cũng trong mức kiểm soát, thậm chí còn hay bị người thân la "sao để ốm quá". Có lẽ đây cũng là một may mắn của tôi, trong khi có rất nhiều bạn nhắn hỏi tôi bí quyết giữ dáng và than thở là sao họ chỉ hít thở khí trời thôi mà vẫn mập".

Dương Cẩm Lynh dành nhiều thời gian hơn với con.

"Dịch bệnh ảnh hưởng đến kinh tế của tất cả mọi người, ai cũng thiệt hại dù ít hay nhiều. Nếu cứ đắm chìm trong những thiệt hại mất mát và căng thẳng của dịch bệnh thì tinh thần của chúng ta sẽ rất tệ. Tôi chỉ mong chúng ta sẽ nhìn nhận theo một hướng tích cực hơn.

Hãy coi đây là một khoảng lặng, một nốt trầm trong bản nhạc, là một dịp hiếm có để sống chậm, dành trọn thời gian, sự quan tâm yêu thương cho gia đình người thân. Hãy đón nhận thời gian này bằng những hoạt động ý nghĩa và tích cực để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Sau dịch, chúng ta sẽ trở lại, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và nhân văn hơn sau tất cả những bài học vừa qua", – Dương Cẩm Lynh bộc bạch./.