Mẹ Justin Bieber phản đối hôn nhân của con trai với Hailey Baldwin?

Mới đây, mẹ của nam ca sĩ Justin Bieber, Pattie Mallete đã có những hành động được cho rằng không hề ủng hộ đám cưới của con trai mình với chân dài Hailey Baldwin. Mẹ của Justin đã xóa những thông tin về Justin trên trang Twitter cá nhân ngay sau khi anh chàng chính thức xác nhận sẽ kết hôn với bạn gái mới tái hợp, Hailey. Người hâm mộ nam ca sĩ chỉ ra rằng bà Pattie còn ủng hộ một bài viết trên Twitter về việc lên án những người đàn ông vội vàng trong hôn nhân khi chỉ vừa quen người phụ nữ đó vài ngày. “Có nhiều điều trong cuộc sống mà Justin muốn giữ riêng cho bản thân mình. Tôi lúc nào cũng ủng hộ con trai mình, dù Justin có quyết định thế nào đi nữa, tôi nghĩ thằng bé đã đưa ra những quyết định đúng đắn”. Thường xuyên ủng hộ và yêu thương con trai hết mực nhưng có vẻ như lần này, bà Pattie lại không hề hài lòng với quyết định tiến tới hôn nhân chóng vánh của con trai. Thay vì ủng hộ nàng dâu mới - Hailey Baldwin, mẹ của Justin nhiều lần mong muốn con trai tái hợp với Selena. Pattie bày tỏ với trang People về Selena: ”Tôi đã gặp cô gái ấy, chúng tôi có một mối liên kết đặc biệt. Tôi nghĩ Selena là cô gái đáng để trân trọng. Tôi không biết nhiều về mối quan hệ cá nhân của chúng nó, vì Justin không chia sẻ quá nhiều, nhưng tôi yêu quý con bé. Tôi ủng hộ bất cứ điều gì Justin làm, nếu thằng bé yêu Selena, tôi cũng yêu mến Selena". Chính Pattie Mallette là người cố gắng thúc đẩy con trai làm đám cưới với Selena Gomez. Bà mong ước rằng một ngày nào đó, Justin và Selena sẽ sánh bước bên nhau trong lễ đường. Trong quá khứ, giọng ca "What do you mean" và mẹ từng có một thời gian dài bất hòa: "Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau trong một khoảng thời gian và mất khá lâu để tạo dựng lại niềm tin. Giờ đây, mối quan hệ của chúng tôi đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời và tôi luôn yêu mẹ". Mối quan hệ giữa hai người có vẻ đã bình thường trở lại và gắn bó thân thiết khi Justin đưa mẹ đi nghỉ ở đảo Maldives. Nhưng có lẽ cuộc hôn nhân này sẽ khiến mối quan hệ của anh với mẹ trở nên căng thẳng. Trái lại với sự phản đối của mẹ, Justin Bieber nhận được lời chúc phúc của nhiều người thân. Bố anh chia vui với con trai trên trang Instagram cá nhân: " Tự hào cũng không đủ để diễn tả thành lời (cảm xúc bố dành cho con). Rất trông đợi vào chương tiếp theo trong cuộc đời con!" Trong khi đó, cặp đôi Justin Bieber và Hailey Baldwin thì đang nhanh chóng lên kế hoạch cho đám cưới vào năm sau. Theo nguồn tin của E! News, đám cưới sẽ được diễn ra tại nhà thờ mà Justin và Hailey thường đến dự lễ. Hơn nữa, cặp đôi còn dự định sẽ tham dự khóa học tiền hôn nhân tại nhà thờ trước khi kết hôn. Khóa học này sẽ hướng dẫn 2 người giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hôn nhân như quản lý tài chính, cách yêu thương, gắn kết với nhau. Justin và Hailey đang lên danh sách khách mời cho đám cưới. "Họ đã thảo luận về đám cưới nhỏ gọn. Cả hai đều muốn hôn lễ riêng tư và thân mật. Thật điên rồ khi mọi thứ diễn ra quá nhanh nhưng Justin yêu cô ấy và họ luôn có sự kết nối. Họ đã yêu nhau một thời gian rất lâu rồi", Justin Bieber còn cùng vị hôn thê lên đường về quê nhà của cô ra mắt gia đình vợ tại New Windsor, một thị trấn với dân số 25.000 người, nơi gia đình của Hailey sinh sống. Cặp đôi đã gây chấn động làng giải trí thế giới khi bất ngờ công khai đính hôn vào ngày 10/7. Justin còn khiến người hâm mộ "tan chảy" trước lời tỏ tình ngọt ngào dành cho vị hôn thê xinh đẹp: "Hailey, anh thật sự yêu mọi thứ về em! Anh xin cam kết sẽ dành cuộc đời mình để tìm hiểu mọi thứ về em, yêu em kiên nhẫn và dịu dàng. Trái tim anh hoàn toàn thuộc về em và anh sẽ luôn luôn đặt em lên trên hết..."

