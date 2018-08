Minh Tú tự tin khoe thân hình đồng hồ cát với váy ngắn bó sát

Sau thời gian dài bận rộn với lịch trình ghi hình tại Thái Lan cho chương trình Asia’s Next Top Model, Minh Tú cho ra mắt bộ ảnh mới đánh dấu sự trở lại của chân dài trên thị trường mẫu Việt. Tiếp tục lựa chọn những thiết kế của người bạn đồng hành Chung Thanh Phong, siêu mẫu khoe hình thể quyến rũ nhưng cũng không kém phần sang trọng, đẳng cấp trong bộ ảnh mới. Những thiết kế được Minh Tú lựa chọn đa dạng về kiểu dáng, màu sắc giúp chân dài tự tin thể hiện sự đa dạng trong phong cách thời trang của mình. Nếu như ở những bộ trang phục đầu tiên, Minh Tú toát lên vẻ cổ điển, sang trọng thì những thiết kế váy ngắn, váy bó sát là trợ thủ đắc lực giúp chân dài khoe được lợi thế về hình thể. Sự gợi cảm của Minh Tú không chỉ thể hiện qua ở gương mặt hay kĩ năng chụp ảnh mà còn ở sự săn chắc của hình thể. Có thể nói, Minh Tú là một trong những người mẫu có hình thể tốt nhất tại Việt Nam. Thời gian qua, Minh Tú ít xuất hiện trên thị trường thời trang Việt để tập trung cho Asia’s Next Top Model 2018. Cô cho biết nửa cuối năm 2018 sẽ là lúc cô quay lại và bứt phá. Chia sẻ về quyết định trở lại cuộc thi, chân dài cho biết bản thân cô phải suy nghĩ nhiều về việc lựa chọn giữa ước mơ tham dự một cuộc thi sắc đẹp và cơ hội đến với chương trình. “Để có thể đến với cuộc thi, tôi phải qua vòng casting cùng các thí sinh của mùa trước. Thậm chí, ngay khi nhận được kết quả, tôi phải gấp rút chuẩn bị bước vào lịch trình ghi hình khắt nghiệt của Asia’s Next Top Model. Tôi vẫn hy vọng được tiếp tục mang đến niềm tự hào cho dân tộc”, siêu mẫu khẳng định. Minh Tú được biết đến là một trong những người mẫu đình đám của Việt Nam nhờ sở hữu gương mặt đẹp, thần thái quyến rũ và hình thể hấp dẫn. Năm 2017, Minh Tú trở thành đại diện Việt Nam tại Siêu mẫu châu Á và giành danh hiệu Á quân. Tiếp đó, cô được ngồi ghế huấn luyện viên The Face 2017 và mới đây là giám khảo Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018./.

