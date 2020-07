MV BLACKPINK đánh bại Taylor Swift, đạt 200 triệu lượt xem nhanh nhất

Tính đến 16h47 ngày 3/7/2020, MV "How you like that" đã cán mốc 200 triệu lượt xem nhanh nhất trong lịch sử. Trước đó, sản phẩm âm nhạc của Taylor Swift là "Look what you make me do" giữ kỷ lục này.

Trong khi bản hit của Taylor Swift mất 7 ngày 14 tiếng để đạt 200 triệu lượt xem thì BLACKPINK chỉ mất 7 ngày 47 phút để tiến đến cột mốc này. Theo đó, ca khúc "Gentleman" của PSY với 8 ngày 10 tiếng xuống vị trí thứ 3. "Hello" của Adele rơi xuống vị trí thứ 4 với 10 ngày 5 tiếng. Hạng 5 toàn thế giới hiện tại thuộc về "GOOBA" của 6IX9INE.

Ra mắt vào ngày 26/6, "How you like that" liên tiếp xô đổ các cột mốc kỉ lục trên Youtube. MV là “Video Youtube được xem nhiều nhất trong 24 giờ”, “MV được xem nhiều nhất trong 24 giờ trên Youtube”, và “MV của nhóm nhạc Kpop được xem nhiều nhất trong 24h trên Youtube”. Lượng người xem sau 24 giờ của “How you like that” do Youtube xác nhận là 86,3 triệu lượt. Các thành tích trước đó cho ba kỷ lục này do nhóm BTS nắm giữ với MV “Boy With Luv”.

Bên cạnh đó, “How you like that” còn đạt kỷ lục “Người xem công chiếu nhiều nhất cho một video Youtube”, và “Người xem công chiếu nhiều nhất cho một MV trên Youtube”.

Các cô gái nhà YG cũng đã đạt chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc trong và ngoài nước. Nhóm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes của 60 quốc gia. Cùng với đó, người hâm mộ có thể hy vọng sản phẩm âm nhạc mới nhất này sẽ mang đến thành tích ấn tượng cho BLACKPINK trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 vào tuần sau./.