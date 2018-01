Mỹ nhân “Iron man” Gwyneth Paltrow đính hôn với đạo diễn phim 'Glee'

Nữ diễn viên Iron Man Gwyneth Paltrow hạnh phúc thông báo, cô đã đính hôn với nhà sáng lập Goop, nhà sản xuất chương trình truyền hình Brad Falchuk. Nữ diễn viên 48 tuổi gặp giám đốc sáng tạo của chương trình truyền hình nổi tiếng Glee lần đầu tiên vào năm 2014 nhưng mãi đến tháng 9/2015, cặp đôi mới bắt đầu mối quan hệ. Theo tờ US Weekly, cả hai đã suy nghĩ chín chắn trước khi kết hôn, bởi trước đó, cặp đôi đều từng trải qua đổ vỡ. Trong thời gian yêu nhau, cặp đôi thường xuyên đi du lịch và chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên trang cá nhân. Gwyneth Paltrow từng kết hôn với Chris Martin và ly hôn vào tháng 3.2014. Cả hai cùng nuôi dạy con gái Apple (13 tuổi) và con trai Moses (11 tuổi). Người đẹp từng hẹn hò các tài tử Brad Pitt, Ben Affleck, Scott Speedman... Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar chia sẻ, cô là người không may mắn trong chuyện tình cảm, khi phải đóng quá nhiều vai trò trong một mối quan hệ: vừa là người bạn tốt, một người chị tâm tình, người con biết nghe lời lại còn đóng vai là mẹ nữa". Cặp đôi chia sẻ những hình ảnh gần gũi trên trang Instagram. Nhiều tin đồn cho rằng Gwyneth đã đính hôn với Brad từ mùa hè, bởi người ta thấy cô đeo nhẫn đính hôn khi đang tham gia bộ phim Pepper Potts in Avengers: Infinity War. Hiện nữ diễn viên đang dồn sức phát triển thương hiệu Goop mà cô đã cho ra mắt từ năm 2008./.

