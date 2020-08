Nam diễn viên “Mặt nạ Zorro” thông báo mắc Covid-19 vào đúng sinh nhật

Trên trang cá nhân Instagram, nam diễn viên "Mặt nạ Zorro" Antonio Banderas thông báo mắc Covid-19 vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 60.

Nam diễn viên cho biết: "Tôi buộc phải kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của mình (10/8, giờ địa phương) khi bị cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2".

Antonio Banderas.

Antonio Banderas cho biết thêm, hiện tại sức khỏe của ông vẫn khá tốt, chỉ hơi mệt so với bình thường một chút. Nam diễn viên tự tin sẽ hồi phục sớm khi theo sát những chỉ dẫn y tế của bác sĩ.

"Tôi sẽ tận dụng sự cô lập này để đọc, viết, nghỉ ngơi và tiếp tục thực hiện các kế hoạch cho tuổi 60". Banderas là nghệ sĩ mới nhất tiết lộ bị mắc Covid-19.

Antonio Banderas sinh năm 1960, là diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim người Tây Ban Nha. Anh nổi tiếng với các loạt phim "Desperado" (Kẻ liều mạng) và "The Mask of Zorro" (Mặt nạ Zorro). Năm 2019, Antonio giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại LHP Cannes với phim "Pain and Glory". Vai diễn trong phim này cũng mang về cho anh đề cử Oscar và Quả cầu vàng 2020./.