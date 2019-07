Nam diễn viên “Men In Black” qua đời ở tuổi 88

The Sun đưa tin, nam diễn viên kỳ cựu Rip Torn vừa qua đời tại nhà riêng ở Lakeville, Connecticut (Mỹ). Ông ra đi ở tuổi 88. Vợ ông, Amy Wright và hai con gái Katie Torn, Angelica Page đã ở cạnh ông những phút cuối đời.

Nam diễn viên kỳ cựu Rip Torn qua đời ở tuổi 88.

Rip Torn được sinh ra tại Temple, Texas vào ngày 6/2/1931, là con trai của nhà kinh tế Elmore Rual Torn Sr và Thelma Mary, cô của nữ diễn viên Sissy Spacek. Ông có sự nghiệp diễn xuất kéo dài tới bảy thập kỷ. Ông từng được đề cử giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn Marsh Turner trong bộ phim “Cross Creek” (1984). Ông từng giành giải Emmy với series truyền hình “The Larry Sanders Show” năm 1996.

Rip Torn cũng nổi tiếng khi đảm nhận vai chính trong bộ ba phim hành động “Men in Black” (Đặc vụ áo đen) cùng Will Smith và Tommy Lee Jones. “Men In Black” lần đầu tiên ra mắt vào năm 1997 đã tạo nên một hiện tượng trên màn ảnh rộng.

Rip Torn cũng nổi tiếng khi đảm nhận vai chính trong bộ ba phim hành động “Men in Black” (Đặc vụ áo đen) cùng Will Smith và Tommy Lee Jones.

Trên sân khấu kịch, Rip Torn cũng là một diễn viên tài năng. Ông đã giành được một đề cử Tony vào năm 1960 cho màn trình diễn đầu tiên của mình trên sân khấu Broadway, với vở kịch "Sweet Bird of Youth" của Tennessee Williams./.