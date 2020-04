Nam tài tử So Ji Sub chính thức kết hôn với bạn gái kém 17 tuổi

Mới đây, nam tài tử bộ phim "Giày thuỷ tinh" và bạn gái là cựu phát thanh viên đã chính thức kết hôn sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký. Công ty quản lý của nam diễn viên đã xác nhận thông tin này vào sáng 7/4 và cho biết Ji Sub có mối duyên đáng trân trọng, hai người yêu thương, tin tưởng lẫn nhau, vì thế tiến đến hôn nhân.

Nam tài tử So Ji Sub kết hôn với bạn gái kém 17 tuổi.

Cụ thể công ty 51K đã đăng tải: "Xin chào, chúng tôi là 51K. Hôm nay, chúng tôi xin thông báo tin mừng cho tất cả mọi người về nam diễn viên So Ji Sub của công ty.

So Ji Sub đã chính thức thề nguyện trọn đời cùng người thương. Cặp đôi chính thức công khai hẹn hò vào năm ngoái và sẽ trở thành người bạn đời của nhau dựa trên lòng tin cùng tình yêu dành cho đối phương. Họ đã đăng ký kết hôn vào hôm nay, ngày 7/4.

Mong muốn được giữ lại những khoảnh khắc quan trọng, hạnh phúc nhất trong cuộc đời một yên bình nhất, So Ji Sub và Cho Eun Jung chỉ mời các thành viên trong gia đình đến chung vui.

Cặp đôi bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 5/2019.

Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tất cả những người đã dành tình yêu và sự ủng hộ cho So Ji Sub. Xin hãy hiểu cho, chúng tôi khó có thể cung cấp thông tin chi tiết về đám cưới vì vợ của So Ji Sub không phải là người nổi tiếng. Mong mọi người chúc phúc cho cặp đôi này. Họ chuẩn bị cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới. So Ji Sub sẽ đáp lại tình cảm của tất cả các bạn với cương vị là một diễn viên qua các hoạt động sau này...."

So Ji Sub và bạn gái thoải mái thể hiện tình cảm trên phố.

Được biết, cặp đôi đã đăng ký kết hôn và sẽ tổ chức lễ cưới nội bộ gia đình vì sự bùng phát của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, mong muốn giữ khoảnh khắc hạnh phúc riêng tư nên cặp đôi đã quyết định đóng góp tiền dùng tổ chức đám cưới là 50 triệu won (960 triệu đồng) cho tổ chức nhân đạo phi chính phủ Good Neighbors để giúp trẻ em đang gặp khó khăn trong quá trình học tập vì nhà trường yêu cầu máy tính bảng hay các thiết bị thông minh phụ trợ.

"Mong mọi người chúc phúc cho họ khi bước sang trang mới của cuộc đời. So Ji Sub sẽ nỗ lực mang đến tác phẩm hay hơn nữa để báo đáp khán giả", đại diện của tài tử viết.

Nam diễn viên So Ji Sub và bạn gái kém 17 tuổi Cho Eun Jung gặp nhau lần đầu qua một show truyền hình vào năm 2018 khi đó Eun Jung làm MC. Vào tháng 5/2019, Dispatch cho biết hai người giữ liên lạc, cùng đi ăn, gặp gỡ bạn bè rồi nảy sinh tình cảm. Nam diễn viên công khai mối quan hệ hồi tháng 5/2019. "Tôi đã gặp một cô gái đặc biệt. Cô ấy luôn bên cạnh, giúp tôi bình tĩnh và ủng hộ tôi hết lòng", Ji Sub viết về Eun Jung trong lá thư gửi người hâm mộ.

Bên cạnh diễn xuất và âm nhạc, So Ji Sub là doanh nhân thành đạt với công ty giải trí riêng, tự xuất bản tạp chí và sở hữu chuỗi cà phê ăn khách. Nam diễn viên kín tiếng trong chuyện đời tư. Trong cuộc phỏng vấn năm ngoái, anh cho biết sẽ nghiêm túc xem xét chuyện hôn nhân. "Nếu kết hôn, tôi muốn trở thành người chồng luôn ưu ái và đặt vợ lên trên hết", anh nói./.