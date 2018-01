Nam tài tử yểu mệnh Kim Jonghyun và 10 ca khúc để đời

1. End of a day: Đây là bài hát chủ đề của album tất cả các bài tự sáng tác của Jonghyun, "Story Op 1". Đây có lẽ là bài hát khiến người hâm mộ hiểu nhiều nhất về anh. Jonghyun luôn có cách để biến lời bài hát của mình giống như trong cuốn nhật ký, đó là điều khiến công chúng dễ đồng cảm với anh hơn. 2. Lonely (kết hợp cùng Taeyeon): Đây là bài hát chủ đề trong album mới nhất của Jonghyun, "Story Op. 2". Jonghyun nói rằng anh đã sáng tác bài hát này với một tình cảm đặc biệt dành cho Taeyeon. Mọi người nhận xét rằng đây là một bản song ca tuyệt vời của hai ca sĩ xuất sắc nhất của SM. Đây chắc chắn là một bài hát sẽ không bao giờ bị lãng quên. 3. Breathe (Lee Hi thể hiện): Đây có lẽ là một trong những bài hát phổ biến nhất do Jonghyun sáng tác, "Breathe" gây bất ngờ cho nhiều người, ngay từ việc Jonghyun và Lee Hi đến từ 2 công ty khác nhau, thậm chí là 2 công ty đối thủ. Ca khúc này được Lee Hi chọn là ca khúc chủ đề trong album "Seoulite". Lời bài hát và giai điệu của "Breathe" thực sự thể hiện chiều sâu nội tâm của Jonghyun. 4. A gloomy clock (IU thể hiện): IU và Jonghyun đã có một tình bạn đặc biệt, bên cạnh sự quý mến và đam mê âm nhạc giống nhau; IU từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Jonghyun là một trong những người bạn thân nhất của cô. Jonghyun đã gửi cho cô ấy bài hát này (anh đã viết trong một ngày), và IU đã thích ngay lập tức 5. Juliette: Mặc dù Jonghyun viết bài này cùng với Minho nhưng bài hát đặc biệt này lại dành cho Jonghyun bởi vì đây là lần đầu tiên anh được công nhận là một nhạc sĩ và đó là bài hát chủ đề cho album EP của SHINee "Romeo". "Juliette" là bài hát đầu tiên của Jonghyun, đây cũng là cơ duyên dẫn đến việc anh thể hiện tài năng của mình với tư cách một nhà sản xuất âm nhạc. 6. Already (Taemin thể hiện): Bài hát này nằm trong album solo của Taemin, "Press it" Mặc dù Jonghyun thân thiết với tất cả các thành viên của SHINee, nhưng Taemin là người anh nói chuyện nhiều nhất, và họ thậm chí còn ở chung một phòng khi tất cả các thành viên sống cùng nhau. Đây là bài hát đầu tiên mà Jonghyun sáng tác cho thành viên trong nhóm. Đây cũng là bài hát yêu thích của Taemin trong album "Press it". 7. Beautiful tonight: Bài hát này nằm trong đĩa EP (đĩa mở rộng) của Jonghyun có tiêu đề "Base". Trong một cuộc phỏng vấn, Jonghyun từng chia sẻ rằng mỗi lần nghe ca khúc này, anh cảm thấy ấm áp và anh thích thưởng thức bài hát này vào ban đêm. 8. Let me out: Khi được hỏi bài hát yêu thích nhất của Jonghyun trong album mới nhất "Story Op. 2 " là gì, Jonghyun trả lời rằng là ca khúc "Let me out ". Jonghyun nói rằng anh thấy mình rõ nhất trong bài hát này. Anh cũng tiết lộ rằng đây là ca khúc anh luôn hát mỗi lần biểu diễn live. 9. Deja-Boo (kết hợp cùng Zion. T): Bài hát này nằm trong album EP đầu tiên của Jonghyun, "Base". Đây là một album quan trọng và là bước đệm trong sự nghiệp của anh. Ca khúc đã khoe trọn tài năng ca sĩ, nhạc sĩ của Jonghyun. Sau khi phát hành ca khúc chủ đề này, Jonghyun đã giành vị trí đầu tiên trên nhiều bảng xếp hạng và chương trình âm nhạc. 10. Elevator: Bài hát này được viết và sản xuất khi Jonghyun xuất hiện trên chương trình truyền hình "Monthly live connection" của Mnet vào năm 2015. Người hâm mộ đã vô cùng xúc động khi biết về tuổi thơ thiếu tình cha của nam ca sĩ. Bài hát đặc biệt này được anh viết về chính mình - một người có một cuộc sống khó khăn và mệt mỏi. Jonghyun chia sẻ trong chương trình rằng đây là lần đầu tiên anh khóc khi sáng tác một bài hát./.

1. End of a day: Đây là bài hát chủ đề của album tất cả các bài tự sáng tác của Jonghyun, "Story Op 1". Đây có lẽ là bài hát khiến người hâm mộ hiểu nhiều nhất về anh. Jonghyun luôn có cách để biến lời bài hát của mình giống như trong cuốn nhật ký, đó là điều khiến công chúng dễ đồng cảm với anh hơn. 2. Lonely (kết hợp cùng Taeyeon): Đây là bài hát chủ đề trong album mới nhất của Jonghyun, "Story Op. 2". Jonghyun nói rằng anh đã sáng tác bài hát này với một tình cảm đặc biệt dành cho Taeyeon. Mọi người nhận xét rằng đây là một bản song ca tuyệt vời của hai ca sĩ xuất sắc nhất của SM. Đây chắc chắn là một bài hát sẽ không bao giờ bị lãng quên. 3. Breathe (Lee Hi thể hiện): Đây có lẽ là một trong những bài hát phổ biến nhất do Jonghyun sáng tác, "Breathe" gây bất ngờ cho nhiều người, ngay từ việc Jonghyun và Lee Hi đến từ 2 công ty khác nhau, thậm chí là 2 công ty đối thủ. Ca khúc này được Lee Hi chọn là ca khúc chủ đề trong album "Seoulite". Lời bài hát và giai điệu của "Breathe" thực sự thể hiện chiều sâu nội tâm của Jonghyun. 4. A gloomy clock (IU thể hiện): IU và Jonghyun đã có một tình bạn đặc biệt, bên cạnh sự quý mến và đam mê âm nhạc giống nhau; IU từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Jonghyun là một trong những người bạn thân nhất của cô. Jonghyun đã gửi cho cô ấy bài hát này (anh đã viết trong một ngày), và IU đã thích ngay lập tức 5. Juliette: Mặc dù Jonghyun viết bài này cùng với Minho nhưng bài hát đặc biệt này lại dành cho Jonghyun bởi vì đây là lần đầu tiên anh được công nhận là một nhạc sĩ và đó là bài hát chủ đề cho album EP của SHINee "Romeo". "Juliette" là bài hát đầu tiên của Jonghyun, đây cũng là cơ duyên dẫn đến việc anh thể hiện tài năng của mình với tư cách một nhà sản xuất âm nhạc. 6. Already (Taemin thể hiện): Bài hát này nằm trong album solo của Taemin, "Press it" Mặc dù Jonghyun thân thiết với tất cả các thành viên của SHINee, nhưng Taemin là người anh nói chuyện nhiều nhất, và họ thậm chí còn ở chung một phòng khi tất cả các thành viên sống cùng nhau. Đây là bài hát đầu tiên mà Jonghyun sáng tác cho thành viên trong nhóm. Đây cũng là bài hát yêu thích của Taemin trong album "Press it". 7. Beautiful tonight: Bài hát này nằm trong đĩa EP (đĩa mở rộng) của Jonghyun có tiêu đề "Base". Trong một cuộc phỏng vấn, Jonghyun từng chia sẻ rằng mỗi lần nghe ca khúc này, anh cảm thấy ấm áp và anh thích thưởng thức bài hát này vào ban đêm. 8. Let me out: Khi được hỏi bài hát yêu thích nhất của Jonghyun trong album mới nhất "Story Op. 2 " là gì, Jonghyun trả lời rằng là ca khúc "Let me out ". Jonghyun nói rằng anh thấy mình rõ nhất trong bài hát này. Anh cũng tiết lộ rằng đây là ca khúc anh luôn hát mỗi lần biểu diễn live. 9. Deja-Boo (kết hợp cùng Zion. T): Bài hát này nằm trong album EP đầu tiên của Jonghyun, "Base". Đây là một album quan trọng và là bước đệm trong sự nghiệp của anh. Ca khúc đã khoe trọn tài năng ca sĩ, nhạc sĩ của Jonghyun. Sau khi phát hành ca khúc chủ đề này, Jonghyun đã giành vị trí đầu tiên trên nhiều bảng xếp hạng và chương trình âm nhạc. 10. Elevator: Bài hát này được viết và sản xuất khi Jonghyun xuất hiện trên chương trình truyền hình "Monthly live connection" của Mnet vào năm 2015. Người hâm mộ đã vô cùng xúc động khi biết về tuổi thơ thiếu tình cha của nam ca sĩ. Bài hát đặc biệt này được anh viết về chính mình - một người có một cuộc sống khó khăn và mệt mỏi. Jonghyun chia sẻ trong chương trình rằng đây là lần đầu tiên anh khóc khi sáng tác một bài hát./.