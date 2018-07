Ngắm vẻ đẹp của “mỹ nhân Nhật Bản xinh nhất lịch sử K-pop“

Mina ra mắt với tư cách ca sĩ của nhóm nhạc gồm 9 thành viên Twice. Cô là một trong 3 thành viên người Nhật Bản của nhóm nhạc Hàn Quốc này. Vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng với những đường nét nhu hòa của Mina ngày càng khiến khán giả ấn tượng. Theo Instiz, Mina xứng đáng là "Mỹ nhân Nhật Bản xinh nhất lịch sử K-pop". Instiz là tên gọi của cộng đồng giải trí lớn nhất tại Hàn Quốc và có gần 1 triệu người theo dõi trên Twitter. Trên trang web của Instiz, nhiều người cũng đồng ý với vẻ đẹp của Mina. Một người hâm mộ đã dùng rất nhiều thán từ để ca ngợi Mina như: "Cô ấy là nữ thần Nhật Bản tuyệt vời, Aphrodite của Nhật Bản, nữ hoàng của các thiên hà, một người phụ nữ Nhật Bản có vẻ đẹp của thế giới trong tay". Tuy nhiên cũng có vài ý kiến phản bác và cho rằng, hai thành viên người Nhật Bản còn lại của Twice là Sana và Momo cũng xinh đẹp không kém Mina. Twice vừa trở lại với làng nhạc bằng ca khúc chủ đề mùa hè mang tên "Dance the night away". Một số hình ảnh của Mina:

