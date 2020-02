Ngắm vẻ điển trai, “đốn tim” phái đẹp của Đại uý Ri Jung Hyuk

"Crash Landing on You" (Hạ cánh nơi anh) với sự tham gia của "hoàng tử màn ảnh" Hyun Bin – "tình đầu quốc dân" Son Ye Jin hiện đang là bộ phim gây bão toàn châu Á thời gian qua.

"Crash Landing on You" (Hạ cánh nơi anh) với sự tham gia của "hoàng tử màn ảnh" Hyun Bin – "tình đầu quốc dân" Son Ye Jin hiện đang là bộ phim gây bão toàn châu Á thời gian qua.

Bên cạnh diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên, yếu tố làm nên sức hút của phim phải kể đến tạo hình anh sĩ quan Bắc Hàn Ri Jung Hyuk do Hyun Bin thủ vai.

Hyun Bin sở hữu gia tài điện ảnh đồ sộ và được biết đến với nhiều vai diễn thành công trong "Tôi là Kim Sam Soon", "Secret Garden", "Thu muộn" và "Come Rain, Come Shine"...