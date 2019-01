Ngân Anh nói gì khi quyết định khởi kiện Cục Nghệ thuật biểu diễn?

Ngày 3/12/2018, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa hậu Thế giới nộp hồ sơ xin Cục NTBD cấp phép cho Hoa hậu Đại dương 2017 – Lê Âu Ngân Anh tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018 (diễn ra từ ngày 8-27/1/2019 tại Philippines).

Đến ngày 17/12/2018, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa hậu Thế giới nhận được công văn số 806 ngày 10/12/2018 của Cục NTBD do Phó cục trưởng Lê Minh Tuấn ký với nội dung từ chối cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018. Lý do là Công ty TNHH MTV Võ Việt Chung đã không hủy bỏ kết quả thi đối với Lê Âu Ngân Anh vì theo quan điểm của Cục NTBD là Lê Âu Ngân Anh vi phạm quy chế thi theo yêu cầu của Cục NTBD, do đó Cục NTBD không có căn cứ để chấp nhận hồ sơ của Lê Âu Ngân Anh.

Ngân Anh sẽ lên đường tham dự cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa.

Trước tình hình trên, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa hậu Thế giới đã làm hồ sơ khởi kiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Cục NTBD) ra Tòa. Đồng thời đơn vị này cũng khẳng định ngày 8/1/2019 Ngân Anh sẽ lên đường tham dự cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental 2018).

Hoa hậu Đại dương 2017 Ngân Anh cho biết về quyết định thi Miss Intercontinental 2018 dù hồ sơ xin cấp phép của cô đã bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Cục NTBD) từ chối: "Việc tham dự Miss Intercontinental 2018 là trách nhiệm của tôi phải thực hiện. Khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, trong đó phần thưởng cũng là trách nhiệm của tôi là phải tham dự một cuộc thi nhan sắc quốc tế, đó là Miss Intercontinental 2018.

Hiện nay tôi vẫn là đương kim Hoa hậu Đại dương 2017. Dù trước đó Cục NTBD có văn bản đề nghị hủy kết quả cuộc thi vào tháng 11/12018. Do đó tôi không thể từ chối trách nhiệm mà mình đã nhận. Bởi đó sẽ là một việc làm rất vô trách nhiệm với BTC cũng như những nhà tài trợ của Hoa hậu Đại dương 2017.

Ngân Anh quyết định khởi kiện Cục NTBD.

Ngân Anh cũng cho biết thêm: "Như thông tin đã khẳng định, công văn số 806 ngày 10/12/2018 của Cục NTBD do Phó cục trưởng Lê Minh Tuấn ký với nội dung từ chối cấp phép cho tôi tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018 là một văn bản hành chính trái luật. Khi đã là văn bản trái luật thì văn bản này là vô hiệu. Đối chiếu với quy đinh của pháp luật hiện hành, tôi hoàn toàn đáp ứng được đầy đủ các điều kiện đặt ra đối với người muốn tham gia cuộc thi Miss Intercontinental 2018. Hồ sơ xin cấp phép của tôi cũng đã nộp đầy đủ cho Cục NTBD.

Việc Cục NTB ký văn bản 806 ngày 10/12/2018 với nội dung từ chối cấp phép cho tôi tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018, cá nhân tôi đánh giá đây là “một hành động cảm tính”. Do đó, tôi và công ty đề cử đã ủy quyền cho luật sư làm hồ sơ khởi kiện Cục NTB ra Tòa nhằm bảo vệ những quyền và lợi ích chính đáng mà một công dân như tôi phải được pháp luật bảo vệ".

Hoa hậu Đại dương cũng chia sẻ thêm: “Đây cũng là thời gian khá căng thẳng với tôi khi tôi đang ở học kỳ cuối chương trình Thạc sĩ. Đồng thời tôi cũng phải tập trung hết sức cho việc tập luyện và chuẩn bị để tham dự Miss Intercontinental 2018. Tôi rất mong công chúng thấu hiểu cho những cố gắng của tôi.

Tôi rất cảm ơn những người đã ủng hộ tôi trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là giới làm luật đã có những phân tích dựa trên cơ sở luật pháp để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của tôi. Tôi cũng mong công chúng, những ai chưa hiểu về các quy định hiện hành của pháp luật về vấn đề này hãy theo dõi và tìm hiểu trước khi có những động thái chỉ trích tôi”./.

