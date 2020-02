Nghệ sĩ khốn đốn, nhà làm phim lao đao vì dịch corona

Dịch viêm phổi do virus corona gây ra đang có diễn biến phức tạp. Tính tới ngày 4/2, ở Việt Nam đã phát hiện ca thứ 10 nhiễm virus corona. Do lo ngại dịch bệnh lan rộng, Bộ VH-TT&DL đã công văn yêu cầu các tỉnh thành tạm ngừng tổ chức các lễ hội đầu xuân. Kéo theo đó, các sân khấu tạm đóng cửa, phim hoãn công chiếu cũng như nhiều chương trình âm nhạc bị hủy hoặc trong tình trạng “thấp thỏm” chờ diễn tiến bệnh dịch.



Tại phía Nam, NSND Hồng Vân cho biết sẽ tạm đóng cửa hai sân khấu Kịch Phú Nhuận và Kịch Chợ Lớn đến hết ngày 14/2. Mặc dù đầu năm là thời điểm các sân khấu hoạt động sôi nổi nhất, vé trước đó đều bán hết nhưng NSND Hồng Vân vẫn cương quyết tạm đóng cửa.

Chị chia sẻ: “Trong lúc diễn, nhìn xuống thấy gần như tất cả khán giả đều đeo khẩu trang, tôi không thể kềm được nước mắt, thương khán giả của mình không bút mực nào tả xiết. Đóng cửa hai sân khấu không phải chuyện nhỏ nhưng vẫn phải đóng. 10 ngày là con số dự kiến, nhưng tôi sẽ tùy tình hình dịch bệnh mà tính tiếp”.

Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi đóng cửa.

NSƯT Trịnh Kim Chi cũng tạm đóng cửa sân khấu kịch Trịnh Kim Chi ở quận 6 (TP.HCM). "Trong hoàn cảnh dịch viêm phổi cấp do virus corona đang lan rộng, các cơ quan chức năng đã ra quyết định không tổ chức lễ hội. Khán giả hạn chế tụ tập, đến những nơi đông người. Tôi cũng lo cho sức khỏe của mọi người nên phải dừng sân khấu trong thời gian tới", cô chia sẻ.

Sau hai buổi chiếu ra mắt báo giới và khách mời ở TP.HCM và Hà Nội, nhà sản xuất phim “Bí mật của gió” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã thông báo hoãn chiếu, dù ngày ra rạp đã lên lịch. Đây là phim điện ảnh Việt đầu tiên chịu tác động từ chuyển biến của dịch cúm và phải hoãn lịch chiếu.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết: “Cá nhân tôi - với tư cách đạo diễn, thì rất buồn. Tuy nhiên chúng tôi đã ngồi lại và bàn tìm thời điểm thích hợp nhất để phim ra mắt trở lại”.

Dàn diễn viên "Bí mật của gió" đeo khẩu trang trong buổi ra mắt báo giới tại Hà Nội.

Cùng với đó, các hệ thống rạp trong cả nước đều thất thu do không có khách đến xem phim vì sợ lây lan dịch bệnh. Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, tại các rạp chiếu, chỉ có thưa thớt người đến xem và đeo khẩu trang, che chắn kỹ lưỡng.

Hàng loạt show diễn, chương trình âm nhạc cũng bị hủy, hoãn vô thời hạn, các nghệ sĩ cũng hạn chế nhận show ở thời điểm này. Mới đây nhất, chương trình "Modern Talking & Sandra Live concert in Vietnam" vào ngày 7/3/2020 sẽ được lùi lại nhằm đảm bảo an toàn cho khán giả trước dịch bệnh viêm phổi do virus corona.

Theo ông Nguyễn Thùy Dương, đại diện đơn vị tổ chức: “Mọi công việc chuẩn bị cho chương trình đã sẵn sàng với sự đầu tư hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, BTC vẫn quyết định lùi ngày đến khi dịch bệnh được kiểm soát. Đây là tổn thất rất lớn đối với Ban tổ chức nhưng cũng là việc cần phải làm vì trách nhiệm đối với khán giả và cộng đồng”.

Liveshow Modern Talking lùi ngày diễn, hoàn tiền vé cho khán giả VOV.VN - Do lo ngại dịch viêm phổi do virus corona, đơn vị tổ chức đã quyết định hoãn liveshow "Modern Talking & Sandara" và cam kết hoàn tiền vé cho khán giả.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Đan Trường thông báo 9 show diễn của anh bị hủy: “Đại dịch do virus corona, tất cả 9 show diễn của mình bị huỷ hết rồi, dự định là nghỉ xả hơi cả tháng luôn. Vì sức khoẻ cả nhà hãy thật cẩn thận nhé”. Nam ca sĩ Minh Quân cũng bị hủy 5 show diễn.

Đan Trường hủy 9 show.

Một số chương trình khác như liveshow “Vì anh cần em” (8/2 tại Hà Nội), “Hãy cứ là tình nhân” (9/2 tại Hà Nội), “Cảm ơn tình yêu” (14/2 tại Hà Nội), “Chuyện tình live concert 1” (7-8/3 tại Hà Nội)... dù chưa thông báo hủy nhưng các nhà sản xuất vẫn đang nghe ngóng, cập nhận diễn biến dịch virus corona để có phương án kịp thời.

Nhiều nghệ sĩ đã tự chủ động tạm dừng show, như Bích Phương quyết định dừng “Bích Phương's Concert Do you wanna Đu?” dự kiến diễn ra ngày 22/2. Nghệ sĩ Đồng Quang Vinh chủ động hủy hai show đầu tháng 2. Hay quản lý của nam ca sĩ Quân A.P cho biết, hiện tại không nhận những show diễn ngoài trời, có quy mô lớn hàng nghìn khán giả.../.