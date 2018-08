Ngỡ ngàng với màn “lột xác” ấn tượng nhờ giảm cân của sao Hollywood

Nữ ca sĩ Adele khiến nhiều người ngỡ ngàng với thân hình này càng thon gọn, quyến rũ. "Họa mi nước Anh" đã thực hiện theo chế độ ăn kiêng có tên "The Sirtfood Diet".Đây là phương pháp ăn kiêng, dựa trên nhóm đồ ăn lành mạnh gồm: Trà xanh, socola đen (khoảng 85%),...và hạn chế tối đa đồ ngọt. Nhắc đến Christina Aguilera, người hâm mộ không chỉ nhớ đến một giọng hát mạnh mẽ, phong cách trình diễn với kỹ thuật tuyệt vời, mà còn bởi sự thay đổi ngoạn mục vóc dáng cơ thể. Xuất hiện tại thảm đỏ lễ trao giải American Music Award 2013, cô đã có màn "lột xác" đầy ấn tượng, giảm 22kg so với năm 2012. Jennifer Hudson đã giảm được 36kg kể từ năm 2010. Cô thực hiện phương pháp giảm cân bằng cách tập trung vào đếm calo và kiểm soát khẩu phần ăn hàng ngày. Vóc dáng và sức khỏe của nữ diễn viên phim “Ghostbusters”, Melissa McCarthy đổi rõ rệt sau khi giảm cân. Nhờ quyết tâm, kiên trì theo đuổi chế độ ăn lành mạnh kết hợp tập luyện chăm chỉ, cô đã giảm được 35 kg sau một năm. Em gái Kim Kardashian đã gây chú ý với thành tích giảm cân đáng ngưỡng mộ. Chỉ trong vòng 2 năm, với nỗ lựckhông ngừng, Khloe đã giảm tới 16 kg để có được thân hình quyến rũ với đường cong gợi cảm. June Shannon, bà mẹ nổi tiếng trong chương trình "Here Comes Honey Boo Boo", người đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật giảm cân. Sau khi thay đổi chế độ ăn uống, kế hoạch làm việc cũng như trải qua các cuộc phẫu thuật để thu nhỏ kích thước dạ dày, June đã giảm được hơn 136kg. Nam diễn viên Mỹ Jimmy Kimmel từng đạt cân nặng 90kg. Anh bắt đầu luyện tập thể thao và xây dựng chế độ hàng ngày ăn dựa trên lượng calo cho phép. Cuối cùng, Jimmy đã giảm được 11kg. Nữ diễn viên người Australia Rebel Wilson cũng từng có thân hình mũm mĩm. Sau khi thay đổi chế độ ăn uống kết hợp tập luyện khắc nghiệt, Rebel Wilson đã nhanh chóng giảm được 15 kg trong hai năm. John Goodman từng nặng tới 167kg, nhưng khi xuất hiện tại lễ trao giải AFI Awards tháng 6/09, ngôi sao "Treme" đã giảm được tới 45 kg. Nam diễn viên 58 tuổi tiết lộ bí quyết giảm cân "thần tốc" là chăm chỉ luyện tập, nói không với món có đường và chất béo. Rapper đình đám 50 Cent - Curtis Jackson đã gây sốc khi tiết lộ bức ảnh gầy gò xương xẩu sau khi anh giảm một mạch 25kg để “hy sinh” cho 1 bộ phim. Anh đã tuân thủ chế độ ăn kiêng và đi bộ trên máy tập 3 giờ mỗi ngày và kết quả sau 9 tuần, 50 Cent đã giảm từ 97kg xuống chỉ còn 72kg. Nam diễn viên Zach Galifianakis đã giảm cân thành công nhờ bỏ rượu và những bữa ăn nhanh mà mình yêu thích. Anh lựa chọn cách luyện tập là đi bộ đường dài thường xuyên và luôn luôn đi cầu thang thay vì thang máy. Nữ ca sĩ Jordin Sparks, thí sinh American Idol, đã giảm 22kg năm 2012 nhờ phương pháp tính lượng calo mỗi bữa ăn, đi bộ mỗi ngày và luyện tập với huấn luyện viên cá nhân. Kelly Osbourne giảm khoảng 31kg khi cô tham gia chương trình "Dancing With The Stars". Bạn trai của Kelly đã hướng dẫn và cùng cô xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh và thói quen tập luyện thường xuyên.

