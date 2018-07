Ngỡ ngàng với ngoại hình kém sắc của sao Hollywood thời còn đi học

Trước khi trở thành mỹ nhân quyến rũ của Hollywood, Scarlett Johansson sở hữu nhan sắc kém nổi bật thời còn đi học. Johnny Depp với khuôn mặt non nớt thuở tuổi teen. Brad Pitt với mái tóc ngố thời còn đi học. Paris Hilton với nhan sắc kém sang chảnh so với hiện tại. Jennifer Aniston có vẻ như "lão hóa ngược" khi hiện tại trông còn trẻ hơn ngày xưa. Ít ai nghĩ rằng cậu bé Orlando Bloom sau này sẽ là mỹ nam vạn người mê ở Hollywood. "Captain America" Chris Evan niềng răng thuở còn đi học. Amber Heard còn trẻ mà đã lộ bọng mắt. Jessica Chastain ngày ấy - bây giờ. Chris Pratt mũm mĩm thuở còn đi học. Thuở còn là thiếu nữ, Reese Witherspoon đã là một cô bé có khuôn mặt vô cùng dễ thương. Kim Kardashian thuở còn trẻ không có những đường nét sắc sảo như hiện tại. Công nương Meghan Markle hầu như không thay đổi ngoại hình so với thời trẻ. "Người đàn bà đẹp" Julia Roberts càng lớn tuổi càng trở nên xinh đẹp. Ngoại hình thời còn đi học của Rihanna thật khiến fan thất vọng.

Trước khi trở thành mỹ nhân quyến rũ của Hollywood, Scarlett Johansson sở hữu nhan sắc kém nổi bật thời còn đi học. Johnny Depp với khuôn mặt non nớt thuở tuổi teen. Brad Pitt với mái tóc ngố thời còn đi học. Paris Hilton với nhan sắc kém sang chảnh so với hiện tại. Jennifer Aniston có vẻ như "lão hóa ngược" khi hiện tại trông còn trẻ hơn ngày xưa. Ít ai nghĩ rằng cậu bé Orlando Bloom sau này sẽ là mỹ nam vạn người mê ở Hollywood. "Captain America" Chris Evan niềng răng thuở còn đi học. Amber Heard còn trẻ mà đã lộ bọng mắt. Jessica Chastain ngày ấy - bây giờ. Chris Pratt mũm mĩm thuở còn đi học. Thuở còn là thiếu nữ, Reese Witherspoon đã là một cô bé có khuôn mặt vô cùng dễ thương. Kim Kardashian thuở còn trẻ không có những đường nét sắc sảo như hiện tại. Công nương Meghan Markle hầu như không thay đổi ngoại hình so với thời trẻ. "Người đàn bà đẹp" Julia Roberts càng lớn tuổi càng trở nên xinh đẹp. Ngoại hình thời còn đi học của Rihanna thật khiến fan thất vọng.