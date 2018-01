Người đẹp bị nhầm với Hoa hậu Giáng My trên thảm đỏ HHHV là ai?

Tối 6/1, người đẹp Nguyễn Oanh có mặt tại đêm chung kết “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017” diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa) theo lời mời từ phía Ban tổ chức cuộc thi. Ngay khi vừa xuất hiện từ ngoài sảnh Cung Crown Convention Center – địa điểm nơi diễn ra đêm thi quan trọng này, Nguyễn Oanh đã bị nhiều người nhầm là Hoa hậu Đền Hùng – Giáng My. Được biết, đây không phải lần đầu tiên người đẹp đến từ Hà Nội bị nhầm với bậc đàn chị - Hoa hậu Giáng My. Trước đó, trong suốt cuộc thi “Nữ hoàng đá quý Việt Nam 2016” mà Nguyễn Oanh tham gia và giành ngôi vị cao nhất, cô vẫn được mọi người ưu ái gọi với biệt danh “bản sao Hoa hậu Giáng My”. Về phần mình, Nguyễn Oanh chia sẻ, cô thực sự ngưỡng mộ “bản gốc” – Hoa hậu Giáng My bởi sự tài sắc vẹn toàn ở chị đã làm nên một Hoa hậu có cả nhan sắc và tri thức. Vì vậy, việc được ví hay bị nhầm với Hoa hậu Giáng My là khiến cô cảm thấy tự hào và hãnh diện. Người đẹp thổ lộ, cô luôn đặt ra cho mình hướng đi là nỗ lực trau dồi, rèn luyện nhiều hơn nữa để không chỉ được biết đến là “bản sao” của Hoa hậu Đền hùng, mà còn có sự khác biệt được mọi người ghi nhận. Mới đây, người đẹp Hà Nội đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp tại trường Đại học Công đoàn./.

