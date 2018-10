Nguyên Khang mặc trang phục 10kg hóa thân thành vua Chăm Pa

Những ngày tháng 10 vừa qua, thời tiết ở Hội An mưa gió thường xuyên, thậm chí có những nơi bị ngập cao, Nguyên Khang và ekip đã trải qua những ngày quay hình khá vất vả cho chương trình mới: "Gặp gỡ Đông Tây". Chương trình với sự tham gia của những người chơi là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam như: Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Nga, Nigeria... Với khả năng tiếng Anh tốt, Nguyên Khang đã kết nối những thí sinh nước ngoài để tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng của phố cổ Hội An - nơi từng là thương cảng sầm uất này. Ngoài ra, để minh họa cho câu chuyện tình giữa Huyền Trân công chúa và Vua Chăm Pa, Nguyên Khang đã mặc bộ trang phục nặng gần 10kg để quay hình. Nguyên Khang trong bộ trong phục nặng 10kg. MC Mai Trang hóa thân thành công chúa Huyền Trân e ấp bên Nguyên Khang. Bên cạnh đó còn sự tham gia của các người đẹp: Diễn viên Thanh Hương "người phán xử", Diễn viên Hồng Trang, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2016 Kiều Vỹ... Nguyên Khang hướng dẫn Thanh Hương "Người phán xử" làm đèn lồng Hội An. Kết thúc những ngày quay hình ngoài trời vất vả, tuy nhiên Nguyên Khang cho biết rất vui vì được biết thêm nhiều điều thú vị./.

