Nguyễn Thúc Thùy Tiên khoe đường cong nóng bỏng với trang phục bikini

Là người đẹp được lựa chọn thay cho Á hậu Thúy An tham dự Miss International 2018, nhiều khán giả cho rằng đây là sự “ăn may” của cô nhưng đối với Thùy Tiên ngoài sự may mắn còn do năng lực thực sự mà cô đã thể hiện.