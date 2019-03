Nhã Phương nhận giải Nữ chính xuất sắc của LHP ngắn quốc tế Oxford

Chiều 27/3, Nhã Phương xuất hiện trong buổi fan meeting sau một thời gian ở ẩn. Đây cũng là dịp nữ diễn viên công bố tin vui với khán giả khi phim ngắn Infill & Full set do cô và ê kíp thực hiện đã giành được 2 giải thưởng Phim chính kịch Anh xuất sắc nhất (Best UK Drama) và Nữ chính xuất sắc nhất” (Best Lead Actress) dành cho Nhã Phương tại Liên hoan phim ngắn Quốc tế Oxford 2019.

Nhã Phương khoe nhan sắc rạng rỡ sau 3 tháng sinh con.

Infill & Full set là phim ngắn Nhã Phương lần đầu thử sức với vai trò nhà sản xuất được thực hiện ở London (Anh) năm 2017. Trong phim, Nhã Phương kiêm luôn vai nữ chính, và dự án này cũng từng được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2018 ở Góc phim ngắn, nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Ở liên hoan phim ngắn Oxford, Infill & Full Set vượt qua đối thủ “nặng kí” là What happened to Evie – bộ phim đã dành chiến thắng giải Bafta ở hạng mục đạo diễn (giải thưởng quan trọng và uy tín nhất của Viện hàn lâm nghệ thuật điện ảnh truyền hình Anh quốc) cho Kate Cheeseman năm 2018.

Video: Nhã Phương chia sẻ niềm vui khi nhận được giải thưởng lớn

Tại buổi gặp gỡ với fan, Nhã Phương không giấu được niềm hạnh phúc, cô chia sẻ: “Anh em trong ê kíp của tôi đã sản xuất Infill & Full set với một ngân sách hạn chế khoảng 5.000 bảng Anh, trong tổng số 4 ngày quay và thời lượng làm việc 18 tiếng mỗi ngày.

Vì vậy, khi nhận được cùng lúc 2 giải thưởng, tôi cảm thấy mình rất may mắn. Cảm ơn gia đình, bạn bè và khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ”.

Nữ diễn viên tâm sự, năm ngoái phim nhận được một giải thưởng và cô đã rất vinh dự nhưng với cú đúp lần này tại Liên hoan phim ngắn Oxford, Nhã Phương xem đây giống như sự ưu ái dành cho cô và đạo diễn Đỗ Đức Hải bởi đối thủ cạnh tranh rất mạnh.



“Diễn viên đều là tay ngang, ‘cây nhà lá vườn’ nên Hải là người được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tập diễn cho họ. Nhìn lại cả một hành trình đi qua, tôi cảm thấy rất vui” – Nhã Phương chia sẻ.

Infill & Full set là phim ngắn lấy chủ đề về cuộc sống của người dân Việt Nam nhập cư trái phép tại Anh do đạo diễn Đỗ Đức Hải – người từng theo học và đã tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành sản xuất phim tại London – thực hiện. Phim hiện đã đi tranh giải chính thức và trình chiếu tại gần 20 liên hoan phim quốc tế./.

