Nhan sắc Angelina Jolie ngày càng thăng hạng hậu chia tay Brad Pitt

Xuất hiện tại một sự kiện gần đây, Angelina Jolie trở thành tâm điểm của sự chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, quý phái. Được biết, ngôi sao hạng A còn có bài phát biểu ấn tượng trong sự kiện này. Bà mẹ 6 con diện trang phục thanh lịch với tone màu trung tính quen thuộc. Lối trang điểm, kiểu tóc nhẹ nhàng, Angie trông trẻ trung hơn rất nhiều so với độ tuổi 43 hiện tại. Có thể thấy, thời gian gần đây, nhan sắc của Angelina ngày càng xinh đẹp, tươi tắn hơn. Người đẹp dường như cũng đã cải thiện được cân nặng, trông "có da thịt hơn" thời điểm đang tranh chấp quyền nuôi con với chồng cũ Prad Pitt. Hiện, thoả thuận nuôi con của cặp sao đã được thực hiện sau hơn 2 năm Angie đệ đơn ly hôn Pitt. Theo đó, Angielina sẽ là người trực tiếp nuôi 6 người con. Trong thời gian qua, mà mẹ sinh năm 1975 dành phần lớn thời gian bên các con như: đi chơi, mua sắm... Sắp tới, ngôi sao điện ảnh cũng tái xuất màn ảnh rộng khi gia nhập dàn siêu anh hùng nhà Marvel. Cụ thể, tờ Hollywood Reporter cho biết Angelina Jolie sẽ tham gia vào dự án "The Eternals", do Chloe Zhao đạo diễn. Sự xuất hiện của ngôi sao hạng A hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thú vị bất ngờ cho sản phẩm mới của Marvel./.

