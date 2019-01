Nhan sắc ngọt ngào của cô gái kế vị Hương Giang thi HH Chuyển giới

Tối 11/1, Đêm thi chung kết và đăng quang The Tiffany Vietnam - Chinh phục hoàn mỹ đang diễn ra tại nhà thi đấu Tân Bình, TP.HCM với chiến thắng thuộc về thí sinh Nhật Hà. Top 3 thí sinh xuất sắc nhất gọi tên Phương Vy, Nhật Hà và Hoài Sa. Cuối cùng, Á quân 2 thuộc về Hoài Sa, Á quân 1 là Phương Vy và người chiến thắng "The Tiffany Vietnam - Chinh phục hoàn mỹ" mùa đầu tiên là Nhật Hà. Nhật Hà cũng sẽ là người kế vị Hương Giang tham gia "Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019" tại Thái Lan vào tháng 3. Ứng viên đại diện Việt Nam tham gia Miss International Queen 2019 được gọi tên sau các phần thi trình diễn áo dài, váy dạ hội, Tiffany Show tài năng và thuyết trình dự án nhân ái của 2 team Xanh - Hồng. Đêm thi chung kết khai màn với phần tri ân của host Hương Giang. Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang đọ sắc cùng Á hậu 2 Yoshi. Quán quân "The Face" mùa 1 ấn tượng với hình ảnh của Audrey Hepburn.

