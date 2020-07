Nhan sắc thời trẻ của nữ minh tinh bộ phim “Cuốn theo chiều gió“

Ngoài "Cuốn theo chiều gió", bà còn được biết đến với các vai diễn trong "Captain Blood", "The Adventures of Robin Hood",...

Trong suốt sự nghiệp, Olivia de Havilland giành hai giải thưởng Oscar với bộ phim "To Each His Own" (1946) và "The Heiress" (1949).