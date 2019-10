Nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân gốc Việt đóng X-men sắp đến Việt Nam

Sau bom tấn X-men, thừa thắng xông lên, Lana tiếp tục đóng một vai phụ trong Patriots day. Ngoài ra, bộ phim truyền hình To all the boys I've loved before - bộ phim tình cảm do Lana đóng chính cũng gây tiếng vang lớn. Các dự án khác như Deadly Class, Alita: Battle Angel... cũng rất thành công.