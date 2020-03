Những cặp chị em nổi tiếng xinh đẹp và tài năng ở Hollywood

Zooey và Emily Deschanel: Cặp chị em này đều đảm nhận nhiều vai chính trong các bộ phim ăn khách. Emily nổi tiếng với vai chính trong loạt phim "Bones" và Zooey được khán giả yêu mến trong "New Girl". Zooey cũng là thành viên ban nhạc She & Him.