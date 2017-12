Những cặp đôi “đũa lệch” của làng giải trí Hollywood

Julianne Moore gặp người chồng thứ 2 - Bart Freundlich lần đầu vào năm 1996, khi cô tham gia vào bộ phim “Huyền thoại dấu vân tay” (The Myth of Fingerprints) do anh làm đạo diễn. Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên dù anh kém cô đúng 10 tuổi.