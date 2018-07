Những hình ảnh “bỉm sữa” đời thường ngọt ngào của Hà Anh, Lan Phương

Sau khi đăng ký kết hôn với ông xã người Anh, Lan Phương sinh con gái đầu lòng tại một bệnh viên quốc tế ở Hà Nội bằng phương pháp sinh mổ. Cô bé Lina, con gái yêu của Lan Phương lúc mới sinh nặng 3,3 kg. Lan Phương chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa trước và sau khi con gái Luna ra đời. Sau khi sinh Luna, Lan Phương nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Gương mặt cô vẫn thon gọn và xinh đẹp không khác là mấy so với thời son rỗi. Em bé Luna mang cả những nét đáng yêu của bố người Anh và mẹ người Việt. Lan Phương tiết lộ cô không bị ốm nghén suốt cả thai kỳ. Cô giữ chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và tập yoga dành cho các bà bầu. Sau khi sinh em bé, nữ diễn viên thậm chí còn đằm thắm và xinh đẹp hơn trước. Trên mạng xã hội, Lan Phương thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình. Ông xã Dufy tâm lý và luôn bên cạnh hỗ trợ Lan Phương việc nuôi con. Ngoài Lan Phương, không thể không kể đến một bà mẹ "bỉm sữa" của showbiz Việt thời gian này là siêu mẫu Hà Anh. Trưa ngày 26/6,“tiểu công chúa” của vợ chồng siêu mẫu Hà Anh đã chào đời. Bé nặng 4,4 kg, được đặt tên là Myla Vũ-Dowden, tên gọi ở nhà là Little Beat. Hà Anh kể, bé ngoan, chỉ hay khóc khi đói và khi thay quần áo, phần lớn thời gian bé ngủ. Buổi tối thì quấy hơn làm vợ chồng chị vất vả một chút. Nhưng dù cuộc sống có bị xáo trộn, có mệt mỏi hay thiếu ngủ thì vợ chồng cô vẫn rất hạnh phúc khi được dành thời gian bên con. Chồng Hà Anh rất tâm lý khi thường xuyên động viên cô ra ngoài làm đẹp, thay vì “đầu bù tóc rối” 24/24h trong nhà chăm con. Anh chăm và dỗ bé để cô được thoải mái tinh thần khi thư giãn. Vợ chồng Hà Anh cùng nhau tìm hiểu, trò chuyện và thống nhất về phương pháp nuôi dạy con. Mong muốn của cặp đôi là nuôi con theo cách thức hợp lý và khoa học nhất cũng như luôn cố gắng lắng nghe, thấu hiểu nguyện vọng của nhau trong vai trò làm bố mẹ. Với gia đình siêu mẫu gốc Hà Thành, thời gian này cuộc sống của hai vợ chồng chỉ xoay quanh việc cho con ăn, thay tã cho con, ngắm con ngủ… Cũng như những mẹ bầu khác, phải thức đêm trông con, thiếu ngủ khiến cảm xúc của Hà Anh cũng bị xáo trộn. Tuy nhiên, cô chia sẻ, may mắn là bên cạnh cô có một người chồng rất tâm lý, yêu thương và kiên nhẫn. Hình ảnh cả gia đình Hà Anh hạnh phúc rạng rỡ trong bữa tiệc mừng đầy tháng em bé./.

