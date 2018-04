Những mỹ nhân Hollywood kiếm tiền giỏi hơn người yêu

Gisele Bundchen vẫn là một trong những siêu mẫu đắt giá nhất của làng thời trang. Theo Celebrity Networth, thu nhập của cô là 30,5 triệu USD cao hơn chồng là Tom Brady (cầu thủ bóng bầu dục nằm trong top 14 cầu thủ được trả lương cao nhất với mức lương là 20,5 triệu USD). Với thu nhập 50 - 60 triệu USD/năm nhờ chương trình thực tế, mạng xã hội... tổng tài sản của Kim Kardashian lên tới 175 triệu USD, cao hơn Kanye West với tổng tài sản là 145 triệu USD. Emma Watson lọt top những nữ diễn viên được trả lương cao nhất với thu nhập khủng từ bộ phim “Harry Potter” và “Người đẹp và Quái thú” (Beauty and the beast). Nữ diễn viên người Anh thu nhập 14 triệu USD năm 2017 và tổng tài sản lên đến 70 triệu USD. Mặc dù Orlando Bloom là một trong những diễn viên ăn khách, nổi tiếng với bộ phim “Cướp biển vùng Caribbean” và “Chúa tể của những chiếc nhẫn” nhưng mức thu nhập khá khiêm tốn so với bạn gái cũ Katy Perry. Katy thu nhập trước thuế là 135 triệu USD năm 2015. Bắt đầu với sự nghiệp diễn xuất khá muộn nhưng Melissa McCarthy đã chứng minh tài năng của mình khi tham gia series “Mike and Molly” và thành công mới đây là bộ phim “Biệt đội săn ma”. Bộ phim đem lại cho cô mức thu nhập 33 triệu USD vào năm 2015, cao hơn chồng là Ben Falcone chỉ với 2 triệu USD. Kristen Bell và Dax Shephard là cặp đôi “trái dấu” của Hollywood. Tuy rằng có sự chênh lệch về thu nhập giữa cả hai (thu nhập của Kristen là 20 triệu USD/năm, Dax Shepard kiếm về 12 triệu USD/năm) nhưng họ luôn ủng hộ, phối hợp với nhau rất tốt trong dự án quảng cáo Samsung Galaxy Tab S. Taylor Swift hẹn hò với nhiều chàng trai nổi tiếng của Hollywood nhưng chưa một ai có thể vượt qua thu nhập của cô nàng. Nổi lên nhờ hẹn hò với Taylor Swift, Joe Alwyn (bạn trai hiện tại) thu nhập chỉ 250.000 USD trong khi cô nàng kiếm được 280 triệu USD năm 2017. Với sắc đẹp không tuổi, tài diễn xuất cuốn hút, Nicole Kidman đã ghi dấu ấn trong làng điện ảnh nhiều giải thưởng, đem lại cho cô tổng tài sản lên đến 130 triệu USD trong khi chồng cô, Keith Urban, ca sĩ nhạc đồng quê có 75 triệu USD. Người tình trẻ của Jennifer Lopez, Alex Rodriguez là cầu thủ bóng chày xuất sắc mọi thời đại, với khối tài sản khủng là 300 triệu USD. Nhưng con số đó vẫn chưa là gì khi tài sản của cô ca sĩ Latin nóng bỏng là 360 triệu USD. Reese Witherspoon đã chứng minh mình không chỉ là diễn viên với lối diễn một màu. Lối diễn phong phú, nổi bật trong bộ phim “Luật sư không bằng cấp” (Legally Blonde) và “Nếp gấp thời gian” đã đem lại cho Reese thu nhập 120 triệu USD, cao hơn gấp 30 lần so với người chồng hiện tại, Jim Toth (4 triệu USD). Nối tiếp thành công của series phim truyền hình “Gia đình hiện đại” (Modern Family), các chiến dịch quảng cáo của Pepsi, Covergirl, Head and shoulders, tài sản của Sofia Vergara đã tăng lên tới con số 120 triệu USD trong khi Joe Manganiello chỉ kiếm về 16 triệu USD từ “Magic Mike XXL” và “True Blood”. Thu nhập của Scarlett Johansson cao hơn tất cả những người bạn trai mà cô hẹn hò. Tài sản của Scarlett là 100 triệu USD trong khi Ryan Reynolds là 65 triệu USD và bạn trai mới nhất là Colin Jost là 1,5 triệu USD. Không bằng về độ nổi tiếng nhưng bạn gái của Brooklyn Beckham lại có thu nhập cao hơn cậu cả nhà Beck. Chloe Moretz kiếm được 12 triệu USD nhờ tham gia bộ phim “Hàng xóm ôn dịch 2”, “Hugo”, “Nếu em ở lại”… Miley Cyrus kiếm được gần 120 triệu USD trong khi chồng sắp cưới Liam Hemsworth chỉ bỏ túi gần 16 triệu USD. Tuy mới chỉ đang ở độ tuổi 20, Kylie Jenner đã sở hữu khối tài sản kếch xù 50 triệu USD. Kylie Jenner có khả năng trở thành tỷ phú vào năm 2022. Bạn trai cô, Travis Scott hiện chỉ thu nhập vỏn vẹn có 8 triệu USD.

Gisele Bundchen vẫn là một trong những siêu mẫu đắt giá nhất của làng thời trang. Theo Celebrity Networth, thu nhập của cô là 30,5 triệu USD cao hơn chồng là Tom Brady (cầu thủ bóng bầu dục nằm trong top 14 cầu thủ được trả lương cao nhất với mức lương là 20,5 triệu USD). Với thu nhập 50 - 60 triệu USD/năm nhờ chương trình thực tế, mạng xã hội... tổng tài sản của Kim Kardashian lên tới 175 triệu USD, cao hơn Kanye West với tổng tài sản là 145 triệu USD. Emma Watson lọt top những nữ diễn viên được trả lương cao nhất với thu nhập khủng từ bộ phim “Harry Potter” và “Người đẹp và Quái thú” (Beauty and the beast). Nữ diễn viên người Anh thu nhập 14 triệu USD năm 2017 và tổng tài sản lên đến 70 triệu USD. Mặc dù Orlando Bloom là một trong những diễn viên ăn khách, nổi tiếng với bộ phim “Cướp biển vùng Caribbean” và “Chúa tể của những chiếc nhẫn” nhưng mức thu nhập khá khiêm tốn so với bạn gái cũ Katy Perry. Katy thu nhập trước thuế là 135 triệu USD năm 2015. Bắt đầu với sự nghiệp diễn xuất khá muộn nhưng Melissa McCarthy đã chứng minh tài năng của mình khi tham gia series “Mike and Molly” và thành công mới đây là bộ phim “Biệt đội săn ma”. Bộ phim đem lại cho cô mức thu nhập 33 triệu USD vào năm 2015, cao hơn chồng là Ben Falcone chỉ với 2 triệu USD. Kristen Bell và Dax Shephard là cặp đôi “trái dấu” của Hollywood. Tuy rằng có sự chênh lệch về thu nhập giữa cả hai (thu nhập của Kristen là 20 triệu USD/năm, Dax Shepard kiếm về 12 triệu USD/năm) nhưng họ luôn ủng hộ, phối hợp với nhau rất tốt trong dự án quảng cáo Samsung Galaxy Tab S. Taylor Swift hẹn hò với nhiều chàng trai nổi tiếng của Hollywood nhưng chưa một ai có thể vượt qua thu nhập của cô nàng. Nổi lên nhờ hẹn hò với Taylor Swift, Joe Alwyn (bạn trai hiện tại) thu nhập chỉ 250.000 USD trong khi cô nàng kiếm được 280 triệu USD năm 2017. Với sắc đẹp không tuổi, tài diễn xuất cuốn hút, Nicole Kidman đã ghi dấu ấn trong làng điện ảnh nhiều giải thưởng, đem lại cho cô tổng tài sản lên đến 130 triệu USD trong khi chồng cô, Keith Urban, ca sĩ nhạc đồng quê có 75 triệu USD. Người tình trẻ của Jennifer Lopez, Alex Rodriguez là cầu thủ bóng chày xuất sắc mọi thời đại, với khối tài sản khủng là 300 triệu USD. Nhưng con số đó vẫn chưa là gì khi tài sản của cô ca sĩ Latin nóng bỏng là 360 triệu USD. Reese Witherspoon đã chứng minh mình không chỉ là diễn viên với lối diễn một màu. Lối diễn phong phú, nổi bật trong bộ phim “Luật sư không bằng cấp” (Legally Blonde) và “Nếp gấp thời gian” đã đem lại cho Reese thu nhập 120 triệu USD, cao hơn gấp 30 lần so với người chồng hiện tại, Jim Toth (4 triệu USD). Nối tiếp thành công của series phim truyền hình “Gia đình hiện đại” (Modern Family), các chiến dịch quảng cáo của Pepsi, Covergirl, Head and shoulders, tài sản của Sofia Vergara đã tăng lên tới con số 120 triệu USD trong khi Joe Manganiello chỉ kiếm về 16 triệu USD từ “Magic Mike XXL” và “True Blood”. Thu nhập của Scarlett Johansson cao hơn tất cả những người bạn trai mà cô hẹn hò. Tài sản của Scarlett là 100 triệu USD trong khi Ryan Reynolds là 65 triệu USD và bạn trai mới nhất là Colin Jost là 1,5 triệu USD. Không bằng về độ nổi tiếng nhưng bạn gái của Brooklyn Beckham lại có thu nhập cao hơn cậu cả nhà Beck. Chloe Moretz kiếm được 12 triệu USD nhờ tham gia bộ phim “Hàng xóm ôn dịch 2”, “Hugo”, “Nếu em ở lại”… Miley Cyrus kiếm được gần 120 triệu USD trong khi chồng sắp cưới Liam Hemsworth chỉ bỏ túi gần 16 triệu USD. Tuy mới chỉ đang ở độ tuổi 20, Kylie Jenner đã sở hữu khối tài sản kếch xù 50 triệu USD. Kylie Jenner có khả năng trở thành tỷ phú vào năm 2022. Bạn trai cô, Travis Scott hiện chỉ thu nhập vỏn vẹn có 8 triệu USD.