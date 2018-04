Những ngôi sao bất ngờ chung trường đại học

Hoàng tử William đã phá vỡ 150 năm truyền thống Hoàng gia khi chọn trường đại học St. Andrews ở Scotland thay vì Oxford hay Cambridge. Nếu không như vậy, thì chúng ta sẽ không có cặp đôi hoàng gia quyền lực William và Kate. Họ cùng học một chuyên ngành ở St. Andrews: Lịch sử Nghệ thuật. Eddie Redmayne và Tom Hiddleston xuất hiện trong một vở kịch khi họ cùng học tại đại học Eton. Eddie đóng vai nữ chính, Adela Quested trong một bộ phim chuyển thể của "E. Passage to India" của E.M. Forster. Còn Tom, anh đã đóng chân của chú voi Adela. Nữ diễn viên Kristen Bell đã từng hẹn hò với nam diễn viên trong series Glee nổi tiếng Matthew Morrison khi cả hai theo học trường đại học New York. Tuy vậy, đó chỉ là mối tình đại học thoáng qua mà thôi. Sau khi "The Suite Life on Deck" kết thúc trên Disney Channel, anh em của Sprouse tập trung vào sự nghiệp học hành khi theo học đại học New York. Dylan theo học chuyên ngành thiết kế trò chơi điện tử và Cole chuyên ngành khảo cổ học. Cả hai đều tốt nghiệp vào năm 2015. Yara Shahidi (16 tuổi) là diễn viên nổi tiếng người Mỹ gốc Phi, ghi dấu ấn qua vai diễn Zoey trong bộ phim sit-com Black-ish, hiện cô đang theo học trường đại học Harvard cùng với cô con gái lớn nhà Obama. Trước khi cùng đóng trong "Empire" và "Black-ish", Taraji và Anthony đã học chung tại Đại học Howard, cùng với các ngôi sao Hollywood khác như Phylicia Rashad và Debbie Allen. Trước khi tham gia trong "Black Panther", Lupita Nyong'o là người đã hướng dẫn Winston Duke trong những ngày đầu tại Đại học Yale. Họ là những người nhập cư từ Kenya và Tobago, là những ngôi sao điện ảnh đầy tham vọng. Họ còn cùng nhau đi xem "The Avengers" của Marvel. Tương lại chắc chắn sẽ thấy họ cùng tham gia trong nhiều dự án nữa. Trước khi tham gia The Bachelorette, Rachel Lindsay đã đến Texas và theo học trường Đại học Texas, Austin cùng với cầu thủ của đội Golden State Warriors, Kevin Durant. Hai người hẹn hò khi đang học đại học, và chia tay trước khi Rachel đi học luật, và Kevin đã tham gia NBA. Năm 2012, con trai của huyền thoại rap, Rev. Run và em trai của Vanessa Simmons, Diggy, đã phát hành một bài hát nhằm ám chỉ rapper, J. Cole. Trước đó J. Cole dường như đã phát hành ca khúc nói về mối quan hệ giữa Vanessa và anh khi họ cùng nhau đi học tại trường St.John

