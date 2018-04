Những ngôi sao Hollywood từng hối hận về vai diễn của mình

Harrison Ford với vai diễn Han Solo: Nhân vật chỉ huy Han Solo huyền thoại của loạt phim "Star Wars" từng bị Harrison Ford dành tặng cho những lời cay đắng. Nam tài tử đã từng chia sẻ: "Ba phần phim với tôi là quá đủ rồi. Sẽ thật vui khi không còn phải thấy bộ đồ hóa trang đó nữa." Ben Affleck và "Daredevil": Có nhiều diễn viên gặp xui xẻo trong lần đầu hóa thân vào vai siêu anh hùng và Ben Affleck là một trong số đó. "Daredevil" – một bộ phim không đạt được thành công về mặt thương mại đã khiến Ben muốn quên đi nhân vật của mình. Anh nói, “Bộ phim duy nhất khiến tôi thực sự hối hận chính là “Daredevil””, Ben từng chia sẻ với tờ Playboy hồi năm 2013. Daniel Craig và James Bond: Suốt 4 phần phim, Daniel Craig đã gắn bó với nhân vật James Bond. Không quá khi nói dấu ấn lớn nhất sự nghiệp nam tài tử là hình ảnh siêu điệp viên trong bộ phim huyền thoại. Tuy nhiên, rất nhiều lần anh tuyên bố không tham gia dự án nữa, đôi khi còn gay gắt đến mức thà rạch tay còn hơn diễn tiếp. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Stephen Colbert, Daniel Craig nói rằng anh sẽ quay trở lại với tư cách James Bond lần cuối cùng. Có lẽ Daniel chỉ tiếp tục đóng James Bond chỉ vì thù lao mà thôi. Halle Berry và "Catwoman": Không có gì lạ khi một diễn viên đạt giải Diễn viên xuất sắc nhất vài năm lại có một màn trình diễn tệ hại khiến người hâm mộ thất vọng trong "Catwoman". Bộ phim tệ tới nỗi được đề cử giải Mâm xôi vàng vào năm 2004, Berry nhận về bức tượng quả mâm xôi cho giải Nữ diễn viên tệ nhất. Trong bài phát biểu nhận giải, với một thái độ mỉa mai, cô đã cảm ơn Warner Bros. vì tuyển mình vào vị trí ấy. Sean Connery với vai James Bond: Không chỉ Daniel Craig căm ghét vai diễn James Bond mà chính cả nam diễn viên thủ vai 007 đầu tiên, Sean Connery cũng muốn quên đi. Vào thập niên 80, cả thế giới biết đến Sean Connery với vai diễn James Bond. Nam diễn viên chia sẻ, ông rất biết ơn khi James Bond đã thay đổi cuộc đời ông. Tuy nhiên, ông cũng thực sự lo lắng khi phải vào vai nhân vật 007 quá nhiều lần. Ông đã tuyên bố: "Tôi đã luôn luôn ghét James Bond". George Clooney và "Batman": George Clooney không có gì phải giấu diếm khi thừa nhận rằng anh rất hối hận khi tham gia vào bộ phim này. “Batman &Robin” chắc chắn là một trong những bộ phim bị chỉ trích nhiều nhất trong tất cả phim về Người Dơi. Clooney trong một buổi phỏng vấn đã xin lỗi công khai vì đã phá hủy hình tượng Batman. Shia Leboeuf trong "Indiana Jones": Tuy “Indiana Jones và vương quốc sọ người” bội thu với hơn 786 triệu USD doanh thu phòng vé nhưng nam diễn viên Shia LaBeouf vẫn không mấy hài lòng vì đã tham gia “bom tấn” này. Trong cuộc phỏng vấn tại Liên hoan phim Cannes 2010, Shia LeBeouf từng đổ lỗi không chỉ cho bản thân mà còn đổ lỗi cho các đạo diễn khiến nhân vật của Shia trở thành người yếu nhất trong bộ phim. Katherine Heighl với “Knocked up”: Sau khi đóng "Knocked Up", Katherine Heigl đã chỉ trích bộ phim là phân biệt giới tính và trả lời phỏng vấn với Vanity Fair "Bộ phim diễn tả về những người phụ nữ như những con chuột chù, vô cảm và căng thẳng, còn những người đàn ông như những kẻ đáng yêu, ngốc nghếch, vui vẻ. Phim đã phóng đại tính cách nhân vật và tôi đã có một khoảng thời gian gặp nhiều khó khăn. 98% nội dung của bộ phim mang lại những kinh nghiệm tuyệt vời nhưng với tôi thật khó để yêu bộ phim”. Matt Damon và Jason Bourne: Gắn bó với vai diễn điệp viên đã đưa Matt Damon đến với đỉnh cao là Jason Bourne nhưng cũng có lúc anh cảm thấy chán ghét nhân vật biểu tượng này. Hồi năm 2007, Matt đã kiên quyết lắc đầu từ chối tham gia phần phim “Bourne ultimatum” vì cho rằng kịch bản phim là “không thể đọc nổi” và bộ phim hoàn toàn có thể làm “chấm dứt cả một sự nghiệp”. Kate Winslet trong bộ phim "Titanic": Thật khó có thể tin được vai diễn khiến Kate Winslet hối hận lại là nhân vật Rose Dawson trong bộ phim nổi tiếng Titanic. Kate tâm sự khi xem phim, cô thấy khả năng diễn xuất của mình quá mờ nhạt với giọng nói rất khó chịu: “Chất giọng Mỹ của tôi. Tôi không thể nghe nổi nó. Nó thật kinh khủng”. Carrier Fisher trong vai công chúa Leila: Nữ diễn viên người Mỹ nổi tiếng nhất với vai diễn công chúa Leia trong ba phần của bộ phim huyền thoại "Star Wars". Tuy nhiên, đối với Carrie Fisher, đạo diễn George Lucas – cha đẻ của "Star Wars" là người đã “hủy hoại cuộc đời cô”. Tuy nhiên, đến năm 2015, Carrie Fisher vẫn tái ngộ với vai diễn Công chúa Leia trong phần 7 của “Chiến tranh giữa các vì sao”. Lý giải về quyết định mâu thuẫn này, Carrie Fisher đã cho biết rằng bà nhận vai chỉ bởi vì tại Hollywood, phụ nữ “rất khó để có được công việc sau khi đã bước qua tuổi 30”. Vai diễn Obi-Wan của Alec Guinness: Mặc dù được đảm nhiệm vai diễn có tầm ảnh hưởng nhưng Alec Guinness luôn chán ghét vai diễn này. Ông thậm chí còn đưa ra một tuyên bố sau đó gọi bộ phim và nó đang viết "chuyện cổ tích rác rưởi". Không có gì ngạc nhiên khi phiên bản Obi-Wan này chỉ kéo dài một bộ phim bởi vì chính đạo diễn cũng không chịu nổi Alec Guinness. Marlon Brando và vai diễn Stanley Kowalski: Đa số chỉ biết đến Marlon Brando với bộ phim “Bố già” nhưng vai diễn Stanley Kowalski trong bộ phim “Chuyến tàu mang tên dục vọng” có thể coi là một trong những vai diễn để đời của huyền thoại điện ảnh Marlon Brando. Tuy nhiên, Marlon Brando lại thẳng thừng phát biểu rằng: “Tôi ghét cay ghét đắng nhân vật này”. Chàng ma cà rồng điển trai Edward Cullen và Robert Pattinson: Vai diễn chàng ma cà rồng trong loạt phim "Twilight" đã đưa Robert Pattinson "một bước lên sao", tuy nhiên lý do khiến tài tử trẻ người Anh chán ghét bộ phim này lại nhiều đến nỗi có thể liệt kê ra thành cả một danh sách dài. Thậm chí Robert Pattinson từng thổ lộ: "Càng đọc kịch bản, tôi càng ghét nhân vật này, vậy nên tôi mới diễn thành một kẻ trầm cảm căm ghét chính bản thân mình. Hơn nữa, gã ma cà rồng này đã 108 tuổi mà vẫn là trai tân nên chắc chắn là phải có vấn đề rồi". Christopher Plummer ghẻ lạnh với “Thanh âm của âm nhạc”: Nam diễn viên gạo cội Christopher Plummer thì ghét cay ghét đắng vai diễn của mình trong bộ phim “The sound of music”. Christopher Plummer từng đưa ra những bình luận tiêu cực rằng ông “ghét gần như mọi khía cạnh” của bộ phim và theo quan điểm của nam tài tử thì “The sound of music” là một tác phẩm “kinh khủng, sướt mướt và uỷ mị”./.

