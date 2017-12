Những sao Hollywood không muốn nhìn mặt cha mẹ ruột vì mâu thuẫn

Mối quan hệ giữa Angelina Jolie và cha cô - ông Jon Voight không mấy tốt đẹp. Nguyên nhân là kể từ khi ông Jon chia tay mẹ của nữ diễn viên "Tiên hắc ám" năm cô lên 4 tuổi, thậm chí ông cũng hiếm khi liên lạc với con gái của mình. Bà Nancy Aniston - mẹ của Jennifer Aniston đã bỏ mặc con gái trong suốt khoảng thời gian hơn một thập kỷ. Hai mẹ con có mối quan hệ căng thẳng từ khi bà Nancy Dow phát hành cuốn sách viết về con gái có tên "From Mother and Daughter to Friends: A Memoir" năm 1999. Cuộc sống của Eminem thiếu thốn, khổ cực gấp nhiều lần khi mẹ anh bắt đầu nghiện rượu và ma túy. Chính vì vậy, trong bài hát “Cleaning Out My Closet”, anh không chỉ chỉ trích mẹ vì nghiện rượu, ma túy mà anh còn tố cáo bà đã ăn trộm hàng triệu USD của mình. Ca khúc khiến Eminem bị chính mẹ đẻ của mình kiện ra tòa vì tội phỉ báng và mối quan hệ giữa hai người càng trở nên căng thẳng hơn. Đến năm 2013, hai người mới chính thức hòa giải khi Eminem phát hành một bài hát xin lỗi. Heather Graham sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, nề nếp. Tuy nhiên, bố mẹ nữ diễn viên đã "từ mặt" con gái sau khi phản đối bất thành việc cô diễn xuất trong bộ phim khiêu dâm. Năm 15 tuổi, Drew Barrymore quyết định nộp đơn lên tòa án đòi được thoát ly khỏi người mẹ ưa tiệc tùng và người cha ghẻ lạnh của mình để sống ở nhà riêng. Cô bị mẹ từ mặt và nhiều năm sau hai người không gặp nhau. Lindsay Lohan và cha - ông Michael Lohan đã xảy ra mâu thuẫn trong nhiều năm. Thậm chí, nữ diễn viên còn từng chia sẻ, "Tôi không muốn gặp lại Michael Lohan nữa. Tôi đang ở một nơi rất an toàn và ông ta chỉ mang thêm rắc rối vào trong cuộc sống của tôi mà thôi". Liv Tyler không được gặp cha cho đến khi cô 8 tuổi. Hồi năm 2009, cô chia sẻ, "ông ấy không quan tâm đến tôi trong suốt thời gian dài". Meg Ryan đã không nói chuyện với mẹ, thậm chí cả hai còn "cạch mặt" nhau kể từ khi bà chỉ trích chồng cũ của cô - Dennis Quaid hồi năm 1980. Ông Eric Roberts - cha của Emma Roberts đã cắt đứt mọi liên lạc với cả con gái của mình kể từ sau khi ông ly hôn với mẹ của ngôi sao người Mỹ. Vì lẽ đó mà cô không muốn nhìn mặt và gặp lại cha. Mẹ của Courtney Love đã bỏ lại con gái ở lại với bố dượng để tới New Zealand năm cô 8 tuổi. Cô đã phải trải qua một tuổi thơ đầy sóng gió khi bị bắt vào trại phục hồi nhân phẩm năm 14 tuổi vì bị bắt ăn trộm đồ ở cửa hàng. Courtney Love đã xảy ra mâu thuẫn với cha mẹ lúc 16 tuổi và cô đã hành nghề thoát y để nuôi sống mình trước khi trở thành ca sĩ nổi tiếng.

