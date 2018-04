Những siêu phẩm hành động ăn khách của Dwayne Johnson - The Rock

Trong "Central Intelligence", sự kết hợp ăn ý giữa The Rock và Kevin Hart có thể coi là một công thức mới cho dòng phim hài - hành động: gây cười trong lời thoại và tính cách nhân vật thay vì lạm dụng các chiêu trò gây sốc không mấy lịch sự. The Rock nhận được những phản hồi tích cực từ công chúng và những lời khen ngợi từ giới phê bình phim vì khả năng chọc cười duyên dáng của mình. Với thành công đó, bộ phim đã mang về gần 35 triệu USD, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ trong tuần đầu công chiếu. Tham gia series phim hành động ăn khách nhất thế giới từ phần "Fast & Furious 5" (2011), The Rock bắt đầu xuất hiện với nhân vật đặc vụ Luke Hobbs. Anh có nhiều đất diễn hơn khi đến phần "Fast & Furious 8" (2017). Đây cũng là phần phim mang đến cho người xem những cảnh quay rượt đuổi nghẹt thở, những pha cháy nổ xe hơi dữ dội và tốn kém theo “truyền thống” của series này. "Fast & Furious" là thương hiệu phim hành động lớn mạnh nhất Hollywood hiện nay. Sau mỗi phần được công chiếu, khán giả lại chờ mong phần tiếp theo được sản xuất và ra rạp. Với lượng khán giả đông đảo trên thế giới, doanh thu mà "Fast & Furious"mang lại luôn nằm trong top những bộ phim có doanh thu cao nhất thế giới, phá vỡ nhiều kỷ lục phòng vé của nhiều bộ phim kinh điển. Doanh thu của hai phần gần nhất của series phim này đều đạt con số ấn tượng trên 1 tỷ USD. "Jumanji: Welcome to the Jungle" ra mắt vào dịp Giáng Sinh 2017 vừa qua đã tiếp tục thắng lớn và một lần nữa khẳng định cái tên bảo chứng doanh thu phòng vé – The Rock. Jumanji đứng đầu ở hai thị trường điện ảnh quan trọng là Mỹ và Trung Quốc, trở thành phim đạt doanh thu cao nhất của nam diễn viên cơ bắp Dwayne Johnson ngoài loạt phim "Fast & Furious". Theo Box Office Mojo, sau 2 tuần công chiếu, tác phẩm thu 27 triệu USD ở Mỹ và 81 triệu USD từ các thị trường ngoài Mỹ. Phim hiện đạt tổng doanh thu hơn 666 triệu USD, cao nhất trong các phim của Dwayne Johnson - The Rock ngoài series đua xe. "Rampage" (tựa Việt "Siêu thú cuồng nộ") là một trong những tác phẩm mà The Rock thật sự mong muốn được đem đến màn ảnh rộng. Nam diễn viên Dwayne Johnson sẽ tiếp tục vào vai “anh hùng hành động”, đối đầu với một chú Gorilla khổng lồ. Ngay từ khi có thông tin dự án Live - Action dựa trên video game cùng tên – Rampage – được hé lộ từ năm 2015 với sự tham gia của nam diễn viên The Rock - Dwayne Johnson đã thu hút giới truyền thông cũng như các fan hâm mộ. Rampage được dự đoán sẽ là bom tấn tiếp theo oanh tạc phòng vé của nam tài tử cơ bắp trong năm 2018 này.

