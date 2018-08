Những thí sinh bị loại khiến nhiều người tiếc nuối tại The Face 2018

Tôn Kinh Lâm sở hữu gương mặt nam tính, lịch lãm cùng thân hình săn chắc. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười, buộc Tôn Kinh Lâm phải dừng chân sau khi trải qua vòng thi casting đầy thử thách. Trưởng thành từ Vietnam’s Next Top Model 2015, sở hữu chiều cao khủng 1m93, Hải Đăng tìm đến The Face Vietnam 2018 để thử sức và làm mới bản thân mình. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười khi anh phải dừng chân khá sớm. Là thí sinh quen mặt và để lại nhiều ấn tượng qua 2 mùa Vietnam’s Next Top Model, Thuỳ Trâm đến The Face Vietnam 2018 với tâm thế tự tin bởi những kinh nghiệm mình tích lũy được. Đáng tiếc thay, Thùy Trâm lại dừng chân sớm khi chưa kịp thể hiện hết sự trưởng thành và tiến bộ của mình. Là một cái tên được chú ý từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Thiên Hương tiếp tục chọn The Face Vietnam 2018 để thử sức mình ở một lĩnh vực mới. Cô ghi điểm bởi gương mặt xinh đẹp cùng kĩ năng catwalk tốt. Tuy nhiên, những yếu tố đó chưa đủ để giúp Thiên Hương có mặt trong Top 35 thí sinh được lựa chọn đi tiếp. Bước ra từ Vietnam’s Next Top Model 2015, Hoàng Gia Anh Vũ là gương mặt quen thuộc trên khắp các sàn diễn thời trang lớn nhỏ. Tuy nhiên, anh đã phải dừng chân khá sớm và chưa có cơ hội để thể hiện mình nhiều hơn. Anh là một người mẫu lookbook quen mặt với các thương hiệu đồ vest lịch lãm tại Hà Nội. Với gương mặt điển trai, thư sinh cùng những kinh nghiệm diễn xuất trước ống kính, Lâm Bảo Châu kém một chút may mắn để vượt qua các đối thủ nặng ký khác để giành vé đi tiếp. Lương Gia Huy sở hữu vẻ ngoài điển trai và thân hình rắn chắc, nam tính. Tuy nhiên, Lương Gia Huy phải kết thúc hành trình The Face khá sớm, gây ra nhiều bất ngờ và tiếc nuối cho khán giả. Là một thí sinh sở hữu bề dày kinh nghiệm đóng các quảng cáo cho các nhãn hàng lớn nhỏ trong và ngoài nước cùng kĩ năng catwalk trên nhiều sàn diễn thời trang, có thể nói Công Kha là một trong những thí sinh gây nhiều tiếc nuối nhất cho khán giả khi không được đi tiếp. Quỳnh Như đến The Face Vietnam 2018 để tìm kiếm cơ hội và khẳng định bản thân. Đáng tiếc, may mắn đã không mỉm cười với cô gái trẻ đầy nhiệt huyết và đam mê. Lý Bình là một gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt Nam trong những năm gần đây. Với vẻ ngoài nổi bật, thân hình lý tưởng và nụ cười toả nắng, anh được kỳ vọng là một nhân tố nổi bật và thu hút cho cuộc thi. Thế nhưng, có lẽ anh còn thiếu một chút may mắn nữa để có thể tiến sâu hơn./.

