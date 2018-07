Ninh Dương Lan Ngọc, Thuỳ Anh mướt mồ hôi ở lớp học của Kathy Uyên

Mặc dù được đánh giá cao về khả năng diễn xuất và sở hữu nhiều thành tích đáng nể trong phim ảnh, thế nhưng khi nhận được thông tin vào vai “gái già” trong dự án điện ảnh “Gái già lắm chiêu 2”, nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc vẫn đến phòng tập của “cô giáo” Kathy Uyên để trau dồi thêm khả năng diễn xuất.

Tại lớp học, các thí sinh đổ mồ hôi tập luyện những phân cảnh khó để đảm bảo được độ chín trong diễn xuất trước khi bộ phim bấm máy. Bên cạnh những giây phút tập trung hết mình, dàn diễn viên vẫn có nhiều khoảnh khắc vui vẻ, thân mật. Điều này giúp họ hiểu nhau hơn và là một yếu tố để có sự kết nối trong phim.

Kathy Uyên với vai trò Acting Coach.

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực diễn xuất, Kathy Uyên bày tỏ niềm hạnh phúc khi được hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito tin tưởng mời làm Acting Coach cho dàn diễn viên Gái già lắm chiêu 2. “Nếu như trước đây, tôi chỉ đảm nhận việc hướng dẫn diễn xuất cho một hoặc hai diễn viên như Diễm My (Gái già lắm chiêu, Cô ba Sài Gòn), Kaity Nguyễn (Em chưa 18) thì với Gái già lắm chiêu 2, trọng trách này được nhân đôi khi phải hướng dẫn cho tất cả các diễn viên trong phim. Tuy nhiên, chính sự tâm huyết và nhiệt tình của các bạn đã giúp tôi có thêm động lực để hoàn thành vai trò đặc biệt này”.

Ninh Dương Lan Ngọc và dàn diễn viên trẻ trong phim.

Ninh Dương Lan Ngọc tiết lộ chính cô là người chủ động xin nhà sản xuất được học lớp đạo diễn của Kathy Uyên bởi ban đầu phía đạo diễn chỉ nhờ Kathy Uyên dạy diễn xuất cho các diễn viên mới như Lê Xuân Tiền, Thùy Anh, Thoại Tiên, Phương Lan... Lan Ngọc cho rằng mỗi vai diễn đều có một nét tính cách riêng biệt và là một hành trình mới đòi hỏi cô phải nỗ lực, cố gắng hết mình để hoàn thành một cách tốt nhất.

Các diễn viên mướt mồ hôi tại lớp học của Kathy Uyên.

“Nhiều người cho rằng diễn viên có kinh nghiệm diễn xuất hoặc được đánh giá cao về khả năng nhập vai thì vào vai nào cũng tốt, nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Nhân vật Ms Q là một nhân vật khó và tôi cũng chưa đóng dạng vai này bao giờ. Đó là một phụ nữ ngoài 30, giàu trải nghiệm, khác xa với tuổi đời và cuộc sống của tôi hiện tại. Tôi gặp nhiều khó khăn trong quá trình đi sâu và tìm hiểu về cô gái này. Chị Kathy Uyên là người dắt tôi gặp được Ms Q”, Lan Ngọc chia sẻ.

Đạo diễn Namcito cho biết, ngoài Kathy Uyên với vai trò hướng dẫn diễn xuất, Gái già lắm chiêu 2 còn có sự góp mặt của Lâm Gia Khang trong vai trò giám đốc thời trang, stylist Thanh Trúc Trường và các cố vấn thời trang như NTK Đỗ Mạnh Cường và NTK Thủy Nguyễn. "Chính việc quy tụ một ê-kíp chuyên nghiệp đã giúp tôi thêm phần tin tưởng về sự thành công của dự án lần này”, Namcito chia sẻ./.

4 giờ sáng, Huyền My, Ngọc Hân và dàn người đẹp đi tặng sách ở chợ nổi VOV.VN - Từ tờ mờ sáng, dàn người đẹp Hoa hậu Ngọc Hân, Mâu Thuỷ, Huyền My, Hoàng My đã có mặt ở chợ nổi Cái Răng - một trong năm khu chợ đặc sắc nhất châu Á.

Siêu mẫu Xuân Tiền mất ngủ vì yêu Lan Ngọc trong Gái già lắm chiêu 2 VOV.VN - Siêu mẫu Lê Xuân Tiền là nam chính sánh đôi cùng Ninh Dương Lan Ngọc trong Gái già lắm chiêu 2. Hồ Quỳnh Hương tiết lộ hậu trường hoá thân thành “gái già lắm chiêu“ VOV.VN - Để cảm ơn người hâm mộ, mới đây, Hồ Quỳnh Hương tung clip hậu trường tiết lộ nhiều khoảnh khắc thú vị đằng sau quá trình làm nên MV Take It Easy.